ПОЛИТИКА
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Прямо во время беседы с депутатом на стол ведущей залез ее сын
В Турецкой Республике Северного Кипра во время прямого эфира с депутатом от социал-демократической партии Зеки Челером в Кирении на стол залез сын ведущей Муаззез Газихан. Женщина извинилась за поведение ребенка, но депутат ответил, что наличие мальчика в студии напомнило ему о важном вопросе предоставления государством детских садов для детей госслужащих и сотрудников частных компаний. trtнарусском #трск #туркикиприоты #интересное #шоу #прямойэфир
ребенок / Others
13 января 2022 г.
Истории
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