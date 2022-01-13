Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы местных журналистов о работе, проделанной в 2021 году в экономической, социальной сферах, отношениях между Азербайджаном и Арменией и Азербайджаном и Россией. Предыдущее развернутое интервью местным телеканалам Ильхам Алиев давал до начала Отечественной войны — 19 сентября 2020 года.

Экономика и социальные гарантии

Итоги года в экономике Азербайджана соответствуют ожиданиям, указал президент Ильхам Алиев: экономический рост составил более 5%, в том числе в ненефтяном секторе. Общее промышленное производство в стране увеличилось более чем на 5%, а ненефтяная промышленность — примерно на 20%, констатировал Алиев: «Это, пожалуй, самый высокий показатель в мире. Потому что, если отбросить нефтяной фактор, в этой цифре отражается реальный экономический и промышленный рост».

В целом, ненефтяной экспорт республики вырос более чем на 40%, что означает приток валюты в страну не только за счет нефти и газа, но и других продуктов.

Алиев указал, что валютные резервы страны по итогам 2021-го подросли на $2,5 млрд, несмотря на расходы на инвестиционную программу по Карабахскому и Восточно-Зангезурскому региону и другим районам республики. При этом правительству дано поручение не допускать сокращения валютных резервов, обеспечивающих экономическую независимость страны — без которой невозможна политическая независимость.

Бюджет на 2022-й будет самым большим в истории республики, отметил президент Алиев: расходы составят около 30 млрд манатов, и для страны, только что вышедшей из войны, это благоприятный фактор. В наступившем году реформы будут продолжены как на освобожденных землях, где будут реализовываться инвестиционные проекты, так и во всех регионах страны.

При этом Алиев не исключил, что Азербайджан возмет в аренду земельные участки за рубежом с целью выращивания пшеницы для покрытия внутренних потребностей страны. «Не исключается возможность аренды в других странах земельных участков, пригодных для зерноводства с тем, чтобы выращивать на них продукцию и привозить в Азербайджан. Мы уже начали заниматься этим вопросом, — сказал Алиев в интервью.

Что касается гарантий социальной поддержки ​семей шехидов и ветеранов войны, в данной сфере Азербайджан устанавливает свою инклюзивную модель, указал Алиев: изучая опыт других стран, которые были в состоянии войны, нельзя не заметить, что внимание, уделяемое семьям шехидов, ветеранов и людей, пострадавших на войне в Азербайджане, можно считать образцовым.

Восстановление освобожденных территорий

Президент Ильхам Алиев особо выделил, что программа реконструкции осуществляется последовательно и только за счет бюджета. В первую очередь должно быть завершено разминирование, в данной области активно работают ANAMA, Минобороны, МЧС. Без этого нельзя начать масштабную программу возвращения. При разминировании в первую очередь внимание обращено на места, где проходит инфраструктура, то есть линии электропередачи, дороги.

За короткое время проделана большая работа в Кельбаджаре, Лачине, Зангилане, Губадлы — это дороги к позициям и границам, отметил президент Алиев, указав, что сотрудников ведомств регулярно обстреливает армянская сторона, которая не извлекла уроков из Второй Карабахской войны. Сегодня азербайджанские силы находятся во всех основных пунктах пропуска вдоль границы, здесь построена современная инфраструктура, обеспечено снабжение, указал лидер Азербайджана. Коснувшись темы реставрация исторических памятников, президент Алиев привел в пример работы, проделанные в Шуше, закладку фундаментов Агдамской, Зангиланской, Гадрутской и Дашалтинской мечетей. Заложены фундаменты школ и больниц, готов генеральный план городов Агдам и Физули, подписаны контракты на разработку генпланов для других городов.

Политика Армении

Алиев связал недавние бои на границе с надеждами Еревана на помощь ОДКБ. Он отметил, что армянская сторона, судя по всему, снова хочет испытать решимость Баку. «Но пусть помнят, никто нас не сможет остановить, как это было во Второй Карабахской войне. Единственное, что нас останавливает — наше нежелание третьей войны», — подчеркнул глава Азербайджана.

Говоря о тенденциях реваншизма в Армении, президент Ильхам Алиев указал, что их проявляют не только бывшие, но и нынешние чиновники. Как известно, были неоднократные военные провокации в послевоенный период, и не исключено, что такие попытки будут продолжаться.

Президент в беседе с журналистами заявил, армянская сторона понимает, что если не будет мирного соглашения, то сильный Азербайджан доставит массу беспокойств. С другой стороны, если его подпишут, то страны должны взаимно признать территориальную целостность друг друга. «Посмотрим, что будет. Мы не намерены вечно просить их мира. Мы делаем это для будущего региона и во избежание войны. Если не согласятся, мы ничего не потеряем, наоборот — потеряют они», — отметил Алиев.

В Азербайджане хотят, чтобы война закончилась и установились нормальные отношения в интересах развития всего региона в целом. Но в случае, если возникнет угроза, она будет пресечена на месте, подчеркнул Алиев.

44-дневная карабахская война «показала, кто есть кто», подчеркнул президент. «Они мнили себя великими воинами, а оказались великими спринтерами», — подытожил Алиев.

О миротворцах

Ильхам Алиев заявил, что к действиям российских миротворческих сил в Карабахе имеются некоторые претензии, и Баку несколько раз давал об этом знать российской стороне.

Баку точно известно, что происходит на въезде и выезде в зону ответственности миротворцев. «Мы видим, что количество прибывающих в Карабах и Ханкенди, контролируемые российскими миротворческими силами людей, сильно отличается от количества уезжающих. Уезжает больше людей. Мы наблюдаем за этим. Мы видим, что 91% автомобилей, въезжающих сюда, не проверяются. Однако при выезде не досматривают лишь 46 автомобилей. Что это значит? Это значит, что российские миротворцы хотят сделать въезд свободным, а на выезде создавать определенные проблемы», — пояснил Алиев.

Баку также возмутил незаконный визит кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в город Ханкенди. «Миротворцы тогда заявили, что «недоглядели» и политик приехала на обычной машине. Скажу как есть: в это слабо верится. Этот визит был организован, поскольку Пекресс не смогла взять с собой тех, кого хотела, её сопровождало ограниченное число людей», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что на деятельность миротворцев «нужно смотреть через более широкую призму, и, конечно, здесь много раздражающих моментов». «Но в то же время было бы несправедливо не упомянуть об их положительных функциях. Теперь они выполняют важные задачи. Они сопровождают отправку и перевозку как наших военнослужащих, так и грузов в Кельбаджарский и Лачинский районы. И, в принципе, могу сказать, что в целом я положительно оцениваю деятельность миротворцев, — сказал президент Азербайджана.

Об отношениях с Россией

Азербайджано-российские отношения всегда были очень позитивными. Но в прошлом году они стали более динамичными, стало больше контактов на различных уровнях, в том числе на уровне президентов.