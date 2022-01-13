Россия не сможет наложить вето на вступление Украины в НАТО. Об этом по итогам переговоров в рамках совета Россия — НАТО в Брюсселе заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он уточнил, что все участники альянса поддерживают эту позицию.

«Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: каждое государство имеет право выбирать свой путь... Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе. «Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая ограничения на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу», — сказал он. Также, по словам генсека, альянс и Россия не будут жалеть усилий для поиска путей, чтобы двигаться вперед.

Переговоры с российской делегацией продлились около четырех часов. «У нас была откровенная и открытая дискуссия по широкому кругу вопросов, конечно, с фокусированием на напряженности в Украине и вокруг нее. Но встреча была полезной», — резюмировал Столтенберг.

«Существует настоящий риск возникновения вооруженного конфликта в Европе, но именно поэтому встреча, которая прошла сегодня, и все, которые проходят на этой неделе, так важны», — признал генсек НАТО.

«Не было ни обязательств по деэскалации, ни заявлений о том, что ее не будет», — заявила журналистам после переговоров заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. «Действия России вызвали этот кризис, и именно Россия должна снизить напряженность и дать дипломатии шанс на успех», — сказала она.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на заседании Совета Россия — НАТО заявил, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях между Россией и НАТО, в том числе в результате расширения альянса, может привести к тяжелым и непредсказуемым последствиям для безопасности Европы.

По словам замминистра, «одним из факторов, которые системно влияют на это — это эволюционные схемы обеспечения безопасности времен холодной войны, возвращение к схемам 1949 года». «Во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России, под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса», — отметил Грушко.

«Мы также исходим из того, что рациональные интересы укрепления европейской безопасности требуют четкого понимания того, что дальнейшее расширение альянса сопряжено с рисками, которые перевесят любое решение о дальнейшем расширении», — сказал он в ходе брифинга по итогам переговоров РФ с НАТО.

Разговор на заседании совета Россия-НАТО «получился достаточно откровенный, прямой, глубокий, насыщенный, но одновременно он выявил большое количество расхождений по фундаментальным вопросам», указал Грушко и отметил, что «произошла некая встряска».

«Если бы этой встречи не было, не удалось бы в полный рост поставить эти вопросы, они всегда были как-то на втором плане. Но в таком ключе, в каком они обсуждались сегодня, — я не помню такой прямоты и остроты. Это был разговор по душам», — заключил он.

Правда, позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о достигнутом тупике в переговорах России, США и НАТО по вопросу предложенных Москвой взаимных гарантий безопасности. Дипломат заявил, что США и их союзники ответили «нет» по ключевым пунктам предложений по безопасности.

Встреча Совета Россия — НАТО стала второй в серии переговоров по гарантиям безопасности. Первая прошла в Женеве между делегациями МИД России и Госдепа США, третья пройдет 13 января в рамках ОБСЕ. В состав российской делегации вошли представители Минобороны и МИД, которое представил замминистра Александр Грушко. Председателем со стороны альянса стал Столтенберг, также в ней приняли участие представители всех стран-членов НАТО.