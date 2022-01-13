Рейтинг популярности президента США Джо Байдена снизился на 3%, теперь его поддерживает лишь треть жителей страны, свидетельствуют опубликованные 12 января результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll).

По его сведениям, с ноября прошлого года рейтинг одобрения нынешнего главы Белого дома снизился с 36 до 33%, в то же время недовольны решениями Байдена 53%, остальные не смогли определиться со своим отношением к американскому лидеру. Поддержка Байдена заметно снизилась и среди сторонников Демократической партии — с 87 до 75%.

Решения правительства по экономике, внешней политике и борьбе с распространением коронавируса вызвали поддержку у 34-39% опрошенных. После года нахождения Байдена на своей должности половина респондентов ответила, что их ожидания от его работы совпали с действительностью, при этом 39% прошедших опрос заявили, что ожидали большего.

Исследование проводилось в период с 7 по 10 января, в нем приняли участие 1 313 совершеннолетних жителей США.

Рейтинг одобрения 46-го президента США Джо Байдена заметно пострадал в августе 2021 года: тогда менее половины американцев одобрили то, как Байден руководил военными и дипломатическими усилиями США в Афганистане. Оценка граждан США Байдена оказалась ниже, чем в случае трех предыдущих президентов, при которых США участвовали в конфликте в Афганистане, — Дональда Трампа, Барака Обамы и даже Джорджа Буша-младшего, принявшего решение об интервенции после событий 11 сентября 2001 года.