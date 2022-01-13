Правительство США просит Германию конфисковать самолет Hawker 800 XP, который, как утверждается, принадлежит российскому бизнесмену Евгению Пригожину, сообщает Die Zeit.

Частный самолет с конца октября 2020 года находится в аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) на техническом обслуживании. В конце 2021 года американские дипломаты передали в министерство иностранных дел Германии досье на самолет.

Берлин отказывается от ареста имущества, ссылаясь на непрозрачные схемы собственности. Hawker 800 XP зарегистрирован в Сан-Марино на компанию под названием Club Group. По данным Die Zeit, речь идет о подставной фирме.

В качестве компромисса германская сторона решила инициировать таможенную проверку самолета, до завершения которой владелец не сможет его использовать.

Сам Пригожин заявил Die Zeit, что ему жаль собственников самолета, поскольку «скрупулезные немецкие ведомства хотят, очевидно, отобрать самолет у владельца и приписать Пригожину».

​​​​​​​Евгения Пригожина связывают с созданием частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», принимавшей участие в гражданских войнах и военных преступлениях в Сирии, Ливии, ЦАР и других странах. В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список. Летом 2021 года американские спецслужбы обратились к ряду африканских стран с рекомендациями не принимать и не обслуживать самолет бизнесмена, писал TRT на русском.

Осенью 2020 года Пригожин был также включенв санкционный список Европейского союза, ему запрещено иметь активы в ЕС.