Суд немецкого города Кобленц приговорил к пожизненному сроку бывшего офицера спецслужб сирийского диктатора Башара Асада, сообщает CNN.

В 2011 году, когда в Сирии начались антиправительственные протесты, Анвар Раслан был полковником сирийской разведки. Он принимал участие в подавлении протестов и руководил массовыми убийствами и пытками сирийцев, попавших в тюрьму Аль-Хатиб в Дамаске, печально известной в народе под названием «Ад на Земле».

За два года по приказу Раслана были изнасилованы, замучены и убиты по меньшей мере четыре тысячи человек, выступавших против сирийского диктатора.

Суд признал Раслана виновным в преступлениях против человечности и дал ему пожизненный срок без права на прошение о помиловании. Вместе с Расланом обвинение в рамках данного дела было предъявлено и его бывшему подчиненному, 43-летнему Ияду А., приговор которому будет оглашен позже.

​​​​​​​В феврале 2021 года в рамках этого же процесса суд в Кобленце приговорил к 4,5 годам заключения бывшего сотрудника сирийской секретной службы Эйада аль-Гариба, обвиненного в причастности в преступлениях против человечности.

Все проходящие по делу сирийцы оказались перед немецким правосудием, приехав в Германию в качестве беженцев и подав запросы на политическое убежище. В 2018-2019 годах они были арестованы.

Немецкое законодательство позволяет рассматривать в Германии дела о военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности, даже если они были совершены за пределами страны.