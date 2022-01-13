ПОЛИТИКА
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В России испытали построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М
Построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М, прозванный «Белым лебедем», совершил дебютный полет с аэродрома Казанского авиационного завода. Крупнейший в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла находился в воздухе в течение получаса. #Россия #Казань #Ту160 #Ту160м #ракетоносец #сверхзвуковой #самолет #бомбардировщик
В России испытали построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М / Others
13 января 2022 г.
Истории
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