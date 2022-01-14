На днях встретился с племянницей, которую давно не видел. Случайно взор упал на ее зубы — в ротовой полости творился кошмар! У девочки шла смена молочных зубов на постоянные. На месте когда-то ровной красивой улыбки зияли щели от выпавших зубов.

А самое ужасное — это растущие коренные, которые буквально лезли друг на друга. Словно лесенка, один рос, наседая на другой, третий на второй и так далее. Дай Бог, чтоб ей не пришлось носить брекеты!

Мы размышляли в семье над тем, какие причины могли привести к такому состоянию. И первая мысль: «Ну, говорили же, не вырывать самим зуб, когда он шатается!» И еще, может быть, у нее изначально зубы располагались слишком тесно. Было мало места во рту? Можно ли было это предотвратить?И вообще, давайте подробнее обсудим распространенные проблемы с детскими зубами.

Первый зуб: жизнь-боль

Начало появления первых зубов — это тяжелый период и для ребенка, и для мамы. Повышение температуры, беспокойство, плохой сон, плохое питание — вот основные признаки этого периода. Чем помочь?

При высокой температуре следует давать парацетамол или ибупрофен (помните, только эти два жаропонижающих разрешены у детей). Мы называем их жаропонижающие, однако их эффекты гораздо шире: они и температуру снижают, и боль устраняют, и воспаление снимают. Три в одном. При прорезывании зубов это трио — как раз то, что нужно.

В РФ часто выписывают гели, которые облегчают процесс прорезывания. Но исследования показали, что от них больше вреда, чем пользы. У гелей с бензокаином, лидокаином и другими «-каинами» доказан побочный эффект — синдром «синего младенца». Что это такое и как проявляется, отлично описал известный детский педиатр С. Бутрий.

Вы мажете ребенку десны обезболивающим гелем, а через некоторое время (несколько минут или даже часов) ребенок синеет, задыхается, сердце его готово выскочить из груди. Он слабеет и синеет на глазах, плачет, но у него не хватает сил даже на плач.

Это состояние называется метгемоглобинемия — из-за бензокаина гемоглобин меняет свою структуру, не передает кислород тканям организма, развивается кислородное голодание. Чем больше гемоглобина участвует в реакции, тем тяжелее симптомы. Возникнуть такое состояние может и при единичном приеме лекарства, и при длительном как у младенцев, так и у взрослых. Гели с бензокаином уже давно запрещены Американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Чем же помочь при прорезывании зубов:

— делать массаж десен чистым пальцем или охлажденным резиновым прорезывателем (не из морозилки, а охлажденным!)

— отвлекать игрушками, развивашками и т.п.

— в крайнем случае дать парацетамол или ибупрофен в дозировке по весу

С какого возраста начинать чистить детские зубы?

Мы не можем сказать точную цифру возраста, но назовем другую цифру — первый молочный зуб. Именно с первого зуба и нужно начинать чистку. Причем не напальчником, а самой настоящей зубной щеткой и с применением зубной пасты. Естественно, подобранной по возрасту (их можно даже проглатывать!). Напальчники и другие силиконовые игрушки, прорезыватели — все это не предназначено для чистки (хотя они и могут продаваться как «средства для чистки зубов»).

Основные правила чистки:

— Не «пилить», а выметать (как подметать пол веником

— двигать щетку от корней зуба к его верхушке)

— Совершать движения нужно только в одну сторону

— От красного к белому (от десны к краю зуба)

— «Пилить» только жевательные поверхности моляров

— Сначала чистим переднюю поверхность зуба, потом заднюю, затем жевательную. Желательно по 10 выметаний на каждые 2 зуба

— Лучше иметь щетку с маленькой головкой, так чистка будет эффективнее

— Тщательно чистить перед сном, утром до еды. Если чистить после еды, то хотя бы через 30-60 мин. (кислота от некоторых продуктов временно размягчает эмаль, и вы ее можете стереть при чистке)

Лайфхаки для самых маленьких:

— Показывать на собственном примере, чистить вместе, меняться — ребенок чистит зубы маме, мама ребенку

— Дать выбрать самому щетку, пасту

— Чистить зубы игрушкам

Проверять состояние зубов можно ополаскивателями, которые красят зубной налет (синий налет дома уже не счистить! Только в кресле стоматолога).

Кстати, а вы знали, что кариес заразен? Это инфекция, а значит, она заразна.Исключите его передачу от близких людей: следите за гигиеной своей ротовой полости, вовремя посещайте стоматолога. Не целуйте детей в губы, не ешьте детской ложкой. И даже зубную щетку малыша храните отдельно от своей.

Раньше пищу для прикорма разжевывали взрослые, а затем, вынув из своего рта, давали ее ребенку. То же самое с соской: почему-то ее сначала совали в свой рот, хорошенько слюнявили и только потом давали младенцу. В общем, так не надо делать.

Прикус, аденоиды и фрукты

Все хотят иметь красивые ровные зубы и желают того же своим детям. Правильный прикус — это не только про красоту, но и про здоровье. Что влияет на будущее расположение зубов:

— Генетика (это лишь один из множества факторов, не всегда сбывается)

— Тип дыхания (дыхание ртом ведет к нарушению прикуса)

— Тип пищи (мягкая и жидкая пища не дает развиваться челюстям, твердая же стимулирует их рост и развитие)

— Сосание пустышки, пальца и т.п. Стоматологи разрешают пустышку до прорезывания первых моляров (примерно 1,5-2 г). После этого длительное сосание чего бы то ни было приводит к деформации прикуса

— Недостаток витамина Д, кальция (проблемы с зубами ведут к проблемам с прикусом)— Раннее выпадение молочных зубов

— Наличие или отсутствие промежутков между молочными зубами

Возвращаясь к истории с племянницей, можно сделать некоторые выводы. До выпадения ее молочные зубы были ровные, красивые, стояли рядышком, словно ряд жемчужинок. Это должно было стать первым сигналом. Ибо между молочными зубами в норме должны быть щели. Ведь постоянные зубы намного больше молочных и по размерам, и по количеству. А значит, до их появления должно быть запасено место в челюстях.

Итак, если молочные стоят впритык без промежутков (так называемая скученность зубов), а возраст малыша уже превышает 4 года, то это повод обратиться к стоматологу-ортодонту. Да и в норме после 4-х лет нужно хотя бы раз в год посещать ортодонта.

Нужно чаще давать твердую пищу — яблоки, сырую морковку, сухари и др. Проверить на наличие аденоидов — они мешают носовому дыханию, и ребенок дышит ртом. И даже после удаления аденоидов малыш может продолжать дышать ртом. Это ведь легче, поэтому может стать привычкой.

Дыхание через рот нарушает прикус, и причина этого в языке: когда рот закрыт, то язык упирается вверх, в нёбо. Это стимулирует рост верхней челюсти. Когда же рот долго открыт, то язык упирается в нижнюю челюсть. А верхняя остается недоразвитой. Зубам в итоге негде расти и они налезают друг на друга.

Кариес молочных зубов: лечить нельзя удалять

Раньше стоматологи не заморачивались и просто удаляли первые поврежденные зубы. Теперь же другой взгляд на этот вопрос: молочные зубы рекомендуется как можно дольше сохранять. Есть возможность лечить — значит, лечим. Есть возможность защитить — защищаем.

А если даже пришлось удалить, то сохраняем его место (специальными ортодонтическими кольцами, пластинами и тд). Не зря говорится, что свято место пусто не бывает.

Серебрение

Встречались ли вам дети, у которых практически все зубы во рту полностью черные? Вот это и есть результат серебрения.

Доказательные стоматологи (а я сторонник доказательного подхода) говорят коротко: прошлый век. Пользы нет, внешний вид ужасный, а под чернотой может развиваться кариес, но этого никто не увидит. Не стоит игра свеч. Сейчас кариес профилактируется и лечится другими способами — гигиеной, реминерализацией, герметизацией фиссур, фторированием продуктов или приемом фторидов внутрь (после консультации с врачом, конечно же).

Важность профилактики

Важно основной акцент делать на профилактике скученности, кариеса и прочих проблем. Предупредить всегда легче, чем лечить. А уж если лечить, то лучше найти хорошего стоматолога.

Чистите зубы правильно. Ешьте жесткую пищу. Спите с закрытым ртом. И не болейте.