РФ объяснила причины требований о нерасширении НАТО

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия требует письменных гарантий нерасширения НАТО. «Накопилось», — сказал министр, отвечая на этот вопрос. Альянс всегда заявлял, что такие обязательства не могут быть даны, т.к. это противоречит его уставу. Между тем, Москва ждет от Запада юридически обязывающих гарантий. #trtнарусском #Россия #НАТО #Лавров