ПОЛИТИКА
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РФ объяснила причины требований о нерасширении НАТО
Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия требует письменных гарантий нерасширения НАТО. «Накопилось», — сказал министр, отвечая на этот вопрос. Альянс всегда заявлял, что такие обязательства не могут быть даны, т.к. это противоречит его уставу. Между тем, Москва ждет от Запада юридически обязывающих гарантий. #trtнарусском #Россия #НАТО #Лавров
РФ объяснила причины требований о нерасширении НАТО / Others
14 января 2022 г.
Истории
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