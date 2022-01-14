Из-за снежного циклона в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Южно-Сахалинске из-за обрушившегося на город снегопада. В регионе выпало более трети среднемесячной нормы осадков. Около 25 тысяч человек остались без света. Некоторые жители не могут покинуть дома из-за снежных завалов снаружи. Высота сугробов местами достигает 5 метров. #trtнарусском #Сахалин #ЧС #метель #снегопад #циклон #непогода #сугробы #завал #TRT #TRT_на_русском