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Из-за снежного циклона в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Южно-Сахалинске из-за обрушившегося на город снегопада. В регионе выпало более трети среднемесячной нормы осадков. Около 25 тысяч человек остались без света. Некоторые жители не могут покинуть дома из-за снежных завалов снаружи. Высота сугробов местами достигает 5 метров. #trtнарусском #Сахалин #ЧС #метель #снегопад #циклон #непогода #сугробы #завал #TRT #TRT_на_русском
Из-за снежного циклона в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС / Others
14 января 2022 г.
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