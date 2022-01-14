В рейтинге лучших гражданств для состоятельных людей Россия заняла 82-ю строчку, уступив Казахстану, Армении и Украине (78-е, 79-е и 80-е места соответственно). Соответствующий доклад представила консалтинговая компания CS Global Partners, специализирующаяся на предоставлении резидентства и гражданства через инвестиции.

Согласно рейтингу, лучшими странами были признаны Швейцария, Дания и Финляндия, Норвегия и Швеция. США заняли 67-е место рейтинга, а Китай — 76-е место. На последних строчках расположились Сомали, Йемен и Южный Судан.

При составлении рейтинга учитывались интервью и фокус-группы с жителями разных стран и экспертами в сфере гражданства, а также опрос более 500 состоятельных инвесторов (HNWI). Все страны оценивали по пяти критериям — безопасность, экономические возможности, качество жизни, глобальная мобильность, финансовая свобода.

В то же время в России хуже всего обстоит ситуация с безопасностью и финансовыми свободами. По первому параметру она разделила 153-е место с Пакистаном, по второму — осталась на 76-м. Наиболее высокую оценку страна получила за экономические возможности — 38-е место, а по качеству жизни и глобальной мобильности страну поместили на 49-е и 56-е место.

В докладе сказано, что принятие поправок к Конституции в 2020 году «сделало ощутимым переход от автократии к диктатуре в стране». Кроме этого, там указали на принятый в 2019 году закон о «суверенном Рунете», который позволит «отключить» Россию от остального мира.

Эксперты также ссылаются на международную организацию World Justice Project, по данным которой «российское правительство имеет больше влияния на систему уголовного правосудия, чем почти любая другая страна». В докладе утверждается, что треть бюджета РФ тратится на безопасность и оборону внутри страны.

«Финансовый кризис 2014 года привел к падению ВВП страны почти на 30%, а российский рубль еще не восстановился. По мере падения доходов и роста цен на продовольствие будущее России представляется безрадостным, и по мере эскалации репрессий многие из тех, у кого есть такая возможность, изучают варианты, которые могут обеспечить им лучшую жизнь за пределами родины»,— поясняют эксперты.

В докладе также обращают внимание, что Россия, будучи одной из пяти стран с наибольшими выбросами метана, не присоединилась к декларации по ограничению таких выбросов (Global Methane Pledge, «Глобальное обязательство по метану»), которую подписали уже более 100 стран. Это соглашение требует сократить выбросы метана на 30% к 2030 году.

Авторы исследования пишут, что в целом США, Китай и Россия — «одни из самых могущественных стран с точки зрения экономической производительности», которые в течение последних десятилетий оказывали глобальное влияние. Их преимущество, по мнению экспертов, заключается «в крупной экономике и в военной мощи». «Однако все три страны столкнулись с политической нестабильностью, социальными волнениями и плохой реакцией на пандемию COVID-19, в результате чего многие богатые инвесторы уехали за границу в поисках более благополучного будущего»,— подытожили в CS Global Partners.