Более 1,5 тысячи активистов и журналистов покинули Россию в 2021 году из-за политического преследования. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на менеджера проектов организации Free Russia Foundation Антона Михальчука. При этом организация учитывает только «политических» эмигрантов. Членов их семей или тех, кто просто расхотел жить в России и решил уехать, в статистике нет, отметил Михальчук.

Главными направлениями эмиграции, по его словам, стали Грузия, Литва и Украина. Кроме того, популярны и другие страны Восточной Европы, а также Франция и США.

Согласно Free Russia Foundation, волна политической эмиграции началась весной 2021 года, когда силовики начали приходить к участникам зимних митингов. Тогда, согласно статистике «ОВД-Инфо», к административной ответственности было привлечено более 200 человек, которых распознали по камерам видеонаблюдения. Кроме того, некоторые активисты стали обвиняемыми по уголовным делам об организации массовых беспорядков, перекрытии дорог и нарушении коронавирусных ограничений.

По подсчётам «Коммерсанта», опубликованным в ноябре, около половины из 38 бывших координаторов региональных штабов Алексея Навального (признаны в России экстремистской организацией) уехали из страны или собираются это сделать.

Ранее издание «Такие дела» совместно с привлеченными экспертами провело исследование, которое показало, что за последние 20 лет из России на постоянное место жительства в другие страны уехали от четырех до пяти млн человек. После 2011 года количество эмигрантов неуклонно растет, в последние годы их число составляет около 300 тысяч человек.