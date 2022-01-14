Факт, что администрация президента США Джо Байдена не хочет оказывать посредническую поддержку проекту Восточно-средиземноморского газопровода (EastMed), был раскрыт в конфиденциальной переписке Госдепартамента с официальными лицами стран, объединившихся вокруг скандальной энергетической инициативы (Греция, Республика Кипр, Израиль и Италия). США заявили, что реализация EastMed осложнена тремя факторами: экологическая нецелесообразность, сомнительная рентабельность и, наконец, создание военно-политической напряженности в регионе.

Подводная трасса длиной 1,9 тыс. км и предполагаемой стоимостью 7 млрд евро должна была соединить газовые месторождения, расположенные вблизи Израиля и острова Кипр, с греческой и итальянской территорией, в одностороннем порядке вторгаясь в законную юрисдикцию не только Турции, но и Турецкой Республики Северного Кипра. Нетрудно догадаться, что упоминание американскими дипломатами рисков углубления противоречий связано с позициями именно Анкары и Лефкоши.

Переписка сотрудников Госдепа, как кажется, не должна была стать достоянием общественности. После того как ее содержание попало в СМИ, американские официальные лица попытались сохранить лицо, ведь в эпоху Дональда Трампа они были основными посредниками в оформлении блока государств EastMed. Посол США в Греции Джеффри Пайетт заявил, что слив искажает суть внешнеполитической повестки Белого дома, который «сфокусирован на поддержке соединения региональных энергосетей», но только рентабельных и энергетически безопасных.

Однако уверения США уже, по-видимому, никого не убедили. Греция и Кипр находятся в ярости из-того, что американская сторона решила самоустраниться.

Неуверенный альянс

Постепенное обнаружение крупных месторождений в Восточном Средиземноморье привело к тому, что региональные игроки начали заключать соглашения об исключительной экономической зоне (ИЭЗ), не всегда в соответствии со своими реальными правами. Греческая община острова Кипр смогла подписать соответствующую сделку в 2003 году с Египтом, в 2007-м — с Ливаном, в 2010-м — с сионистским правительством. При этом требования турецкой общины, как и призывы Анкары к справедливому распределению углеводородов оставались неуслышанными.

На фоне неурегулированных противоречий с Левкошей греки-киприоты в одностороннем порядке запустили разведку морских месторождений в зонах, входящих в юрисдикцию Турции и Турецкой Республики Северного Кипра, в сотрудничестве с западными компаниями. Процесс привел к оформлению в 2020 году так называемого Газового форума Восточного Средиземноморья, к которому присоединились не только непосредственные участники энергетической инициативы EastMed, но и Египет с Иорданией. К поддержке проекта пытались привлечь и аравийских игроков.

Представители администрации Трампа открыто заигрывали с участниками EastMed, пытаясь создать искусственный раздражитель для Турции в отместку за ее внешнеполитическую самостоятельность. Несмотря на все усилия членов энергоблока и их посредников, инициатива изначально выглядела скорее информационной кампанией, нежели чем-то реальным. Глубина прокладки труб на некоторых участках (3 тыс. м), протяженность подводной инфраструктуры (1,3 тыс. км), а также вторжение в юрисдикцию других стран заставляли сомневаться в осуществимости.

Неуверенность сквозила даже в заявлениях некоторых участников. В частности, в израильском общественном мнении не сложилось однозначного мнения о целесообразности проекта: гораздо выгоднее для них было подключиться к газотранспортной инфраструктуре Турции. Официальные лица стран Европы, ради диверсификации каналов которой и затевался EastMed, открыто указывали, что инициатива выглядит неоднозначно не только с точки зрения рентабельности, но и соответствия амбициозным планам ЕС по декарбонизации.

Маршрут в никуда

В одной из колонок для израильских СМИ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин обращал внимание на то, что подписанный в Афинах документ об EastMed имеет признаки политической декларации — как ответ на заключенный между Турцией и Ливией меморандум о демаркации границ. «Можно с уверенностью предсказать, что EastMed вряд ли можно проложить в спорной акватории, и строители неизбежно столкнутся с активным (не исключено — и военным) сопротивлением Турции», — предупреждал российский эксперт.

По его словам, Южная Европа, которую выбрали мишенью израильские и кипрские поставщики, не испытывает дефицита в газоснабжении. «Потребность балканских стран в природном газе можно считать микроскопической: от 3 млрд куб. м. в год в Болгарии до 0,25 млрд в Черногории, и рынок этот расти не обещает, — отмечал Крутихин. — Единственный крупный потребитель там — Италия, но ей нужен газ преимущественно на севере». Аналитик резюмировал, что вкладываться в проект, метящий на столь малый рынок, мыслящий инвестор никогда не станет.

Причинам нынешнего демарша США нашли интересное объяснение в греческой экспертной среде. Директор по исследованиям и международным отношениям Кипрского технологического университета Памбос Хризостому на днях выразил уверенность, что администрация Байдена захотела сгладить острые углы в отношениях с Турцией, потому что ее поддержка остро понадобилась Вашингтону в контексте украинского кризиса. «США с самого начала знали об экологических и финансовых трудностях проекта», — в то же время пояснил эксперт.

В свою очередь, доцент Центра гуманитарных и социальных наук Ибн Халдона при Катарском университете Али Бакир предсказал то, что израильская сторона, задействованная в EastMed, скорее всего, сможет получить маршрут газовых поставок в ЕС только через Турцию. «Настоящими проигравшими при таком сценарии станут Греция и Кипр, а также их европейские сторонники», — обратил внимание исследователь. По его словам, нынешняя ситуация только заставляет сионистские власти приложить усилия для сближения с Турцией.