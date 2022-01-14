В Турции принято решение о массовом производстве учебно-тренировочного самолета с реактивным двигателем HÜRJET, сообщает Hürriyet Daily News, ссылаясь на заявление, опубликованное Исполнительным комитетом оборонной промышленности страны после совещания во главе с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На заседании комитет принял окончательные решения по ряду проектов, включая различные воздушные, наземные и морские платформы, коммуникационные и информационные системы, боеприпасы и ракеты, оборудование, модернизацию, логистику, кибербезопасность и искусственный интеллект, сказано в заявлении Управления по связям с общественностью президента.

На встрече также была подчеркнута важность исследований и разработок критически важных и передовых технологий.

Было подчеркнуто, что развитие всех видов технологий, закупленных за границей, является абсолютной необходимостью для полной независимости оборонной промышленности Турции, а также что усилия сектора в этой области будут и впредь поддерживаться.

Первый полет HÜRJET запланирован на 2023 год. Длина самолета — 13,4 метра, размах крыла — 11 метров.

HÜRJET будет закуплен для нужд ВВС как в версии учебно-тренировочного самолета, так и версии легкого ударного штурмовика. Ударная модификация самолета будет иметь маркировку HÜRJET-C. Планируется, что HÜRJET заменит в боевом авиапарке Турции самолеты Т-38 и F-5.