Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США курирует подготовку элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки на территории США, сообщает Yahoo News со ссылкой на пятерых бывших сотрудников разведки и органов национальной безопасности, знакомых с инициативой.

Утверждается, что программа подготовки стартовала еще в 2015 году. Бывший высокопоставленный сотрудник разведки, поддерживающий связи с коллегами в правительстве, сказал, что администрация президента США Джо Байдена расширила эту программу.

Обучение украинских спецназовцев развернуто на тайном объекте на юге США. В рамках программы члены военизированных формирований наземного отделения ЦРУ периодически выезжают на восток Украины для консультирования коллег.

Программа рассчитана на несколько недель и включает в себя обучение обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, различным видам тактики, а также разведке. При этом программа никогда не была ориентирована на наступательные действия.

Прошедшие подобное обучение силы смогут сыграть решающую роль в случае эскалации на восточной границе Украины, указывает Yahoo News. Источник, знакомый с программой, отметил при этом, что США готовят «повстанцев». Однако представитель ЦРУ Тэмми Торп заявила, что эти предположения ложны.

О том, что администрация Джо Байдена рассматривает вопрос о том, могут ли США поддержать партизанское движение внутри Украины в том случае, если Россия вторгнется в эту страну и захватит значительную ее территорию, стало известно в декабре.

Журналист Дэвид Игнатиус со ссылкой на осведомленного чиновника писал, что в качестве вариантов помощи рассматриваются предоставление оружия и другой поддержки украинским военным и аналогичная материально-техническая поддержка повстанческим группам, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война. Для решения этого вопроса группа экспертов в администрации Байдена, включающая сотрудников ЦРУ и других ключевых ведомств изучает организацию партизанских действий против СССР в Афганистане и поддерживаемых Россией сил в Сирии, а также против сил США в Ираке и Афганистане.