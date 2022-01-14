США одобрили освобождение еще пяти заключенных тюрьмы Гуантанамо, сообщает Al Jazeera.

Согласно документам министерства обороны США, трое из них — Омар Мухаммад Али аль-Рамма, Сухайл аль-Шараби и Моат Хамза аль-Алви — являются выходцами из Йемена. Также должны быть освобождены сомалиец Гулид Хассан Ахмед (также известный как Гулед Хассан Дуран) и кениец Абдул Малик Баджабу. Пентагон пришел к выводу, что никто из них не представляет угрозы для США. В совокупности они провели в тюрьме 85 лет.

После рассмотрения в ноябре-декабре 2021 года дел 18 из 39 заключенных, в настоящее время содержащихся в Гуантанамо, было принято решение об их освобождении. Никому из них не было предъявлено обвинений в совершении каких-либо преступлений.

При этом некоторые заключенные, которым была дарована свобода, не смогут покинуть Гуантанамо до тех пор, пока Вашингтон не достигнет договоренностей с их родными странами. Из Гуантанамо пока не могут быть репатриированы йеменцы, так как в их родной стране продолжается гражданская война, а также сомалиец, чья родина также погрязла в конфликте.

Тем не менее, решение об освобождении узников Гуантанамо указывает на то, что администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по разрешению ситуации с оставшимися заключенными тюрьмы. О том, что американские власти сосредоточатся на закрытии тюрьмы, TRT на русском писалв 2021 году.