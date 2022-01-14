В Фарапском этрапе Лебапского велаята Туркменистана 10 января около 200 человек вышли на стихийный митинг к местной администрации из-за повышения цен на субсидируемые государством продукты питания, сообщает «Радио Азатлык». Власти обвинили их в «участии в беспорядках», а полиция при разгоне митинга пригрозила расстрелять протестующих.

Цены на некоторые субсидированные продукты питания с 1 января 2022 года в государственных магазинах Фарапа выросли в 7-8 раз. Литр хлопкового масла, стоивший 3 маната (около $0,85), теперь продается по 24 маната ($6,85). Это вызвало недовольство местных жителей, и 10 января они приняли решение собраться у администрации, чтобы выразить протест властям.

Собравшиеся у здания хякимлика (местный орган исполнительной власти) заявили, что на имеющиеся доходы с такими ценами им просто не выжить. «Они выражали недоумение тем, что с 1 января зарплаты, пенсии и пособия выросли всего лишь на 10%, тогда как цены на субсидированные продукты выросли на 700-800%. Они предложили сначала повысить зарплаты, пенсии и пособия на столько же, а потом переходить с субсидированных цен на рыночные», — сообщил ставший свидетелем акции протеста корреспондент «Радио Азатлык».

Через некоторое время к митингующим подъехал тонированный микроавтобус. Из него вышли 15 вооруженных военных в черных масках и оцепили здание хякимлика.

Приехавшие после них представители этрапской полиции начали обвинять собравшихся жителей в попытке «поднять бунт» и пригрозили их «расстрелять». «Если еще попытаетесь таким образом собираться и поднимать бунт, пеняйте на себя. Всех расстреляем на месте, ваши родственники не смогут даже получить ваши тела. Хоть и голодные, но лучше сидите дома мирно», — цитирует полицейских корреспондент издания. Испугавшись, люди быстро разошлись.

​​​​​​​Несколько принимавших участие в акции жителей Фарапа посетовали на то, что власти говорили с ними как с преступниками, хотя они пришли к ним за помощью и рассказать о своих трудностях, безработице и невозможности даже купить хлеб.

​​​​​​​«Полицейские начали спрашивать: «Кто вас надоумил поднять бунт? Кто стоит за вами?». На самом деле, за голодным народом никого нет. У нас нет даже денег, чтобы купить еду. Мы пришли за помощью, а с нами обращались так, будто мы собрались совершить государственный переворот», — рассказал собеседник «Радио Азатлык».

Отмечается, что стихийное собрание местных жителей совпало с усилением мер безопасности во всех регионах Туркменистана на фоне протестов в Казахстане. Несколько сотрудников органов безопасности рассказали изданию, что власти страны обеспокоены возможными народными волнениями в республике.

Власти Туркменистана начали сокращать объемы отпускаемых населению субсидированных продуктов и повышать на них цены с конца 2021 года. В условиях экономического кризиса в стране от этих продовольственных товаров зависит большая часть населения Туркменистана.