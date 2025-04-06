В результате российского авиаудара по Киеву в воскресенье, 7 апреля, погиб по меньшей мере один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, уточнив, что тело мужчины обнаружено на улице в Дарницком районе — недалеко от эпицентра взрыва. Его личность устанавливается.

Удар вызвал пожары в нежилых зданиях в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах города. Двое из раненых были госпитализированы, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным украинских ВВС, силы ПВО сбили 13 из 23 ракет различных типов и 40 из 109 ударных беспилотников, выпущенных Россией в ночь на воскресенье.

На фоне обстрелов Польша подняла в воздух истребители и привела в полную боевую готовность системы ПВО и радиолокационного наблюдения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что очередной массированный обстрел — это ответ Москвы на предложения США о перемирии. «Пора усиливать давление», — добавил он.

Российские власти удар никак не прокомментировали.