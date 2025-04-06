ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Россия нанесла удар по Киеву
В результате российского авиаудара по столице Украины в поскресенье погиб по меньшей мере один человек, трое были ранены
Россия нанесла удар по Киеву
/ Reuters
6 апреля 2025 г.

В результате российского авиаудара по Киеву в воскресенье, 7 апреля, погиб по меньшей мере один человек, еще трое получили ранения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, уточнив, что тело мужчины обнаружено на улице в Дарницком районе — недалеко от эпицентра взрыва. Его личность устанавливается.

Удар вызвал пожары в нежилых зданиях в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах города. Двое из раненых были госпитализированы, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным украинских ВВС, силы ПВО сбили 13 из 23 ракет различных типов и 40 из 109 ударных беспилотников, выпущенных Россией в ночь на воскресенье.

На фоне обстрелов Польша подняла в воздух истребители и привела в полную боевую готовность системы ПВО и радиолокационного наблюдения. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал, что очередной массированный обстрел — это ответ Москвы на предложения США о перемирии. «Пора усиливать давление», — добавил он.

Российские власти удар никак не прокомментировали.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us