ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Китай хочет рассудить Вашингтон и Москву
Китай предложил США выступить посредником в переговорах между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта в Украине
Китай хочет рассудить Вашингтон и Москву
Китай предложил США выступить посредником в переговорах / Reuters
14 февраля 2025 г.

Китайские чиновники через посредников предложили США провести переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом без участия украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Пекине.

Китай также выразил готовность поддержать мирные инициативы после возможного перемирия между Россией и Украиной. Однако в США и Европе идею восприняли настороженно, так как Пекин продолжает укреплять связи с Москвой, отмечает издание.

Ранее Трамп заявил, что обсудил с Путиным возможность мирного урегулирования конфликта в Украине. По его словам, у них был «продолжительный и продуктивный разговор», и они договорились провести личную встречу. Позже американский президент допустил, что саммит может пройти в Саудовской Аравии, но конкретных дат не назвал.

Источник WSJ в Белом доме назвал предложение Китая «нежизнеспособным». В китайском посольстве в Вашингтоне заявили, что не располагают информацией об этой инициативе.

По мнению WSJ, Пекин пытается использовать посредническую роль в переговорах, чтобы снизить давление со стороны Вашингтона, который угрожает ввести новые пошлины против Китая. При этом власти КНР не намерены ослаблять экономическую поддержку России, поскольку заинтересованы в сохранении тесных связей с Москвой.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us