Китайские чиновники через посредников предложили США провести переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом без участия украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Пекине.

Китай также выразил готовность поддержать мирные инициативы после возможного перемирия между Россией и Украиной. Однако в США и Европе идею восприняли настороженно, так как Пекин продолжает укреплять связи с Москвой, отмечает издание.

Ранее Трамп заявил, что обсудил с Путиным возможность мирного урегулирования конфликта в Украине. По его словам, у них был «продолжительный и продуктивный разговор», и они договорились провести личную встречу. Позже американский президент допустил, что саммит может пройти в Саудовской Аравии, но конкретных дат не назвал.

Источник WSJ в Белом доме назвал предложение Китая «нежизнеспособным». В китайском посольстве в Вашингтоне заявили, что не располагают информацией об этой инициативе.

По мнению WSJ, Пекин пытается использовать посредническую роль в переговорах, чтобы снизить давление со стороны Вашингтона, который угрожает ввести новые пошлины против Китая. При этом власти КНР не намерены ослаблять экономическую поддержку России, поскольку заинтересованы в сохранении тесных связей с Москвой.