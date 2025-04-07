ПОЛИТИКА
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Тарифы Трампа долго не протянут
Ультимативные пошлины США не продержатся дольше месяца, считают аналитики
Тарифы Трампа долго не протянут
Тарифы Трампа вряд ли продержатся дольше месяца, считают аналитики / AA
7 апреля 2025 г.

Администрация Дональда Трампа ввела исторически беспрецедентный пакет импортных пошлин. Но, как пишет Financial Times (FT), все указывает на то, что они не продержатся долго — вряд ли это займет дольше месяца. Давление со стороны домохозяйств, бизнеса, рынков и даже Республиканской партии растет в геометрической прогрессии.

Большинство аналитиков прогнозируют, что тарифы вызовут рост цен и замедление экономики. Белый дом, похоже, переоценил свою способность выдержать политический удар. Потребительские настроения уже ухудшаются, а по мере того как тарифы начнут разрывать цепочки поставок — упадут еще сильнее, отмечает газета.

Около 30% расходов американских домохозяйств приходится на товары длительного и краткосрочного пользования — от еды до одежды. Все они так или иначе окажутся под ударом. По одной из оценок, iPhone 16 Pro Max может подорожать с $1599 до $2300. Ожидается, что две трети компаний переложат расходы на потребителей. То есть расплачиваться за амбиции Трампа придется бизнесу и рядовым американцам.

Кроме цен, есть и нефинансовые последствия. Только за два месяца из-за «реформы эффективности правительства» было объявлено о более чем 280 тыс. увольнений. Бизнес сокращает инвестиции и приостанавливает найм.

С начала 2021 года цены в США выросли на 20% в среднем. Уровень долговой нагрузки особенно остро ощущается в республиканских штатах, а если ФРС продолжит удерживать высокие ставки, ситуация ухудшится. Вдобавок ЕС готовит ответные пошлины, целенаправленно бьющие по республиканским регионам — соя в Луизиане, говядина в Канзасе, сельхозпродукция в Алабаме.

Одобрение Трампа среди умеренных избирателей-республиканцев стремительно падает. Даже внутри Сената США начинается фронда: в прошлом месяце была принята резолюция против пошлин на Канаду при поддержке республиканцев.

Крупный бизнес уже страдает. Акции S&P 500 на прошлой неделе просели до худших значений за последние три года, Apple потеряла рекордную дневную капитализацию.

Это усилит давление на администрацию — не исключено, что министру финансов придется убеждать Трампа пересмотреть курс. В Allianz прогнозируют: даже если тарифы продержатся до конца года,Трамп будет вынужден пойти на существенные уступки и отказаться от ряда пошлин. Иначе же президенту грозит импичмент. 


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