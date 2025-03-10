Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против России, введенных после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Одним из ключевых вопросов является возможная отмена «нефтяного потолка», который запрещает западным компаниям страховать и перевозить российскую нефть, если она продается дороже 60 долларов за баррель.

По данным Bloomberg и Reuters, условием для снятия ограничений может стать согласие России на заключение мирного соглашения. При этом 7 марта Трамп пригрозил Москве «масштабными санкциями», если она не прекратит боевые действия в Украине и не начнет переговоры с Киевом.

Днем ранее американский президент заявил, что у России «нет выбора» и она стремится к мирному соглашению, так же как и Украина.

Эти заявления прозвучали на фоне предстоящих переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, намеченных на 11 марта. По данным СМИ, стороны обсудят прекращение ударов беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также возможный отказ от боевых действий в Черном море.

Пока Россия не дала сигналов о готовности идти на уступки ради заключения мирного соглашения, отмечает Bloomberg.