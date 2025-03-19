В ночь на 19 марта российские войска осуществили масштабную атаку на территорию Украины с применением двух баллистических ракет Искандер-М, четырех зенитных управляемых ракет С-300 и 145 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов. Украинские силы ПВО сообщают, что удалось сбить 72 дрона, при этом 45 беспилотников были направлены на Киевскую область.

Особенно пострадала Днепропетровская область, где произошли множественные пожары. «Ночью российская армия снова направила на Днепропетровщину беспилотники. 8 БпЛА сбили защитники. Впрочем, вражеская атака не обошлась без последствий. В Днепре произошел пожар. Два возгорания возникло и в Павлоградском районе. Там поврежден инфраструктурный объект», — сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Президент Украины Владимир Зеленский связал эту атаку с недавними мирными инициативами. «Сегодня [президент РФ Владимир] Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня», — заявил он.

Параллельно с этим на российской нефтебазе в Краснодарском крае возник пожар после атаки дронов. Согласно информации оперштаба региона, в результате атаки был поврежден трубопровод между резервуарами на площади 20 квадратных метров. С места происшествия эвакуировали 30 работников дежурной смены, предварительно пострадавших нет. Пожару присвоен 4-й ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники.

Эти инциденты произошли сразу после того, как 18 марта, по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, российский лидер Владимир Путин отдал приказ военным на 30 дней отказаться от ударов по украинским энергетическим объектам. Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала отказ от атак энергетики, но подготовит официальный ответ только после получения деталей договоренностей от США.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже уточнил, что предложенное соглашение касается не только энергетических объектов, но и инфраструктуры в целом. Детали договоренностей планируется обсудить 23 марта в Джидде на встрече представителей Москвы и Вашингтона.