Инициатива президента

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект об «экономическом паспорте» украинца. В нем предполагается, что все доходы государства от добычи и экспорта природных ресурсов будут храниться на счетах специально созданного фонда и получить их смогут дети по достижению совершеннолетия.

В соответствии с законопроектом, Кабмином будет сформирован «Фонд будущих поколений» для накоплений вкладов от уплаты ренты за использование природных ресурсов. Активы фонда будут размещены в государственном банке. Ежегодный взнос на каждого участника фонда определяется в размере двух минимальных заработных плат, установленных на момент начисления.

Фонд формируется из следующих взносов:

- 70% рентной платы за использование недр для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения

- 95% рентной платы за использование недр для добычи нефти, природного газа и газового конденсата

- 50% ренты за использование недр в границах континентального шельфа

Участники Фонда — украинцы, родившиеся после 1 января 2019 года. По предварительным расчетам, первые выплаты начнутся в 2037 году и будут приблизительно составлять 600 тыс. грн на каждого участника. Тут и возникает первая серьезная загвоздка, которая может стать серьезным препятствием для инициативы президента.

Согласно Конституции Украины, недра являются собственностью народа. Народ Украины определяется как все граждане страны, независимо от пола, возраста и национальности. Из Конституции также следует, что права и свободы гарантируются и не могут быть отменены, а президент является их законным гарантом.

Однако в инициативе президента Зеленского предлагается использовать недра в интересах только определенной категории граждан Украины, родившихся после 2019 года, что, кстати, совпадает с годом начала президентского срока Зеленского. Учитывая это, пакет законопроектов об экономическом паспорте имеет высокие шансы получить негативную оценку Венецианской комиссии и быть заблокированным в Конституционном суде.

На сегодняшний день все доходы, которые предполагается направить в Фонд будущих поколений, уже участвуют в формировании доходной части национального и местных бюджетов. Другими словами, доход от использования недр действительно расходуется на весь народ Украины. Это зарплаты в бюджетной сфере, пенсионные выплаты, субсидии, социальные проекты и прочие программы.

Перевод поступлений в Фонд будущих поколений создаст серьезный дефицит средств в общегосударственном бюджете. Получится, что благосостояние одних граждан вырастет за счет снижения его у других.

Но это явное нарушение Конституции. Даже если ставки ренты будут повышены и поступления в государственный и местные бюджеты в гривневом эквиваленте не изменятся, все равно принцип общенациональной принадлежности недр будет нарушен. Получается как в той поговорке: сначала едим твое, а потом каждый свое.

Таким образом, если президентское монобольшинство в Верховной Раде и поддержит эту инициативу, то Конституционный суд должен будет отреагировать не в пользу президента. В любом случае, Зеленский ничего не теряет. В случае положительного сценария для «экономического паспорта» президент получит поддержку определенной части населения, которая будет рада, что «хоть детям нашим достанется, а не олигархам».

В противном случае, если закон принят не будет или Конституционный суд признает его незаконным, президент всегда сможет сказать: «Я хотел сделать это для народа, но мне не дали». И он снова получит поддержку условного электората как президент, противостоящий алчным противникам.

Если экономический паспорт от президента Зеленского предлагается гражданам как аналог использования рентной платы в других странах, по примеру Ближнего Востока или Норвегии, то нужно учитывать количество добычи и ресурс месторождений. На сегодняшний день в Украине пока не найдено месторождений уровня Кувейта. А вот опыт других стран в вопросе распределения доходов от рентной платы стоит учесть.

«Экономические паспорта» и их аналоги в мире

Саудовская Аравия — государство-рантье

За несколько нефтяных десятилетий Королевство Саудовская Аравия превратилось из бедного бедуинского государства с родоплеменными отношениями в достаточно богатую и влиятельную страну. Как распределяется сверхприбыль от добычи и экспорта углеводородов в Королевстве?

Саудовская Аравия — государство-бюрократ с огромным штатом госслужащих. Что вполне логично, учитывая, что основной сектор экономики — государственный. Частный сектор меньше, беднее и занят в основном трудовыми мигрантами. Весь госсектор оплачивается из ренты за нефть. Кроме того, из ренты финансируются субсидии на электроэнергию, топливо и воду.

Поэтому в стране одни из самых низких тарифов как для населения, так и для промышленности. Медицина также финансируется из рентных платежей. Огромные вложения в современные перинатальные центры позволило сократить до минимальных показатели детской смертности.

На сегодня благодаря этому, а также строгой религиозной политике шариата страна переживает демографический взрыв, из-за чего остро стоит вопрос образования. Однако и эти расходы покрываются рентой.

Обучение в стране и за рубежом для граждан Саудовской Аравии бесплатное. На одного учителя приходится 10-11 учеников, что положительным образом сказывается на качестве образования.

Также программа по поддержке молодых семей гарантирует беспроцентные ссуды на жилье. И это только часть нефтяной ренты, кроме этого существует стабилизационный фонд, который осуществляет инвестиционную деятельность по всему миру. Все это позволяет Саудовской Аравии беспроблемно переживать кризисы, связанные с ограничением добычи углеводородов, и падение цен на нефть.

ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты входят в пятерку крупнейших нефтедобывающих стран ОПЕК. В стране действуют несколько фондов, распоряжающихся доходами от добычи «черного золота». Фонды участвуют в инвестиционных проектах по всему миру, также львиная доля средств сосредоточена на международных биржевых площадках.

Из рентных платежей оплачиваются различные социальные направления, финансируется зарплаты госсектора. Молодая семья получает коттедж, земельный участок и государственную субсидию в размере 20 тыс. дол.

Образование, в том числе и высшее, с выплатой стипендии и в иностранных вузах, бесплатное для граждан страны. Медицинские услуги, как в стране, так и за рубежом, для граждан ОАЭ финансируются из доходов от добычи нефти. Причем сама местная медицина находится на высоком уровне и финансируется за счет ренты.

Кувейт для кувейцев

Нефть, добываемая в Кувейте считается самой высококачественной, она наиболее ценна для переработки, поэтому нефтедобычей занимается только государство. Помимо того, что все социальные проекты оплачиваются из ренты, как и в других странах Ближнего Востока, а именно: зарплаты в госсекторе, субсидии на тарифы, образование, медицина, программы поддержки молодой семьи и выплата пособия по рождению ребенка, — в стране сформирован резервный фонд.

Средства его в размере 90% находятся в заграничном банке и составляют около 100 млрд дол. на текущий момент. Остальные 10% — фонд будущих поколений. Он предназначен для того, чтобы если вдруг произойдет невероятное — нефть перестанет литься из скважин и денег в Кувейте не останется, то потомкам будет на что поддержать экономику своей страны, пока они не придумают что-то другое.

Норвегия

Еще в середине ХХ века Норвегия была бедной страной, основой экономики которой был рыбный промысел. Все изменилось в 70-х годах, когда на континентальном шельфе нашли залежи нефти и газа. В отличие от стран Ближнего Востока, норвежцы не спешат тратить доход от добычи углеводородов на социальные проекты и субсидирование своих граждан.

Первым делом, страна погасила свой внешний долг и сформировала стабилизационный фонд. Норвежский фонд — это яркий пример неприкосновенного запаса: средства оттуда можно использовать только в крайнем случае. Деньги должны приносить прибыль, и норвежские нефтедоллары работают по всему миру. Это участие в различных инвестиционных проектах и вклады в недвижимость по всему миру.

Во время пандемии норвежское правительство приняло тяжелое для себя решение — позволило использовать средства стабилизационного фонда на поддержку служащих и предпринимателей, которые лишились дохода в период локдауна. В течение всего периода ограничений этим категория граждан выплачивалось пособие в размере 70% от заработной платы каждого.

Все социальные проекты в Норвегии финансируются за счет налогоплательщиков. А налоги в этой стране одни из самых высоких в мире. То есть фактически деньги от нефти в Норвегии не тратят, а живут на поточные заработки. Накопления фактически сохраняют «на черный день», а не проедают, как на Ближнем Востоке. То есть даже если доходов от нефти и газа не будет, Норвегия спокойно с этим справится, поскольку ее экономика не привязана к этому и с легкостью может функционировать и без нефтяной иглы, чего не скажешь о странах Аравийского полуострова.

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Сможет ли украинский вариант «экономического паспорта» стать билетом в социальный рай по типу стран Ближнего Востока? Во всяком случае, молодым украинкам еще рано примерять чадру: пока вопрос стоит лишь о том, сможет ли экономический паспорт вообще быть как таковой.

Хотя бы по той причине, что оазисы благополучия были созданы для всех граждан этих стран на основе равенства, а не на основе даты рождения.