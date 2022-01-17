На переговорах по безопасности с США дипломаты дали понять, что Россия может разместить ракеты у американских границ, сообщила The New York Times. Эта мера может быть ответом на отказ западных стран соблюдать российские требования по обеспечению безопасности в Европе.

Ранее российские чиновники уже упоминали о новых планах по размещению ракет, сообщает The New York Times. Аналогичную информацию сообщила американская разведка: речь может идти о развертывании ядерных ракет. В публикации американского издания предполагается, что у американских границ могут быть размещены тактические ядерные вооружения или «мощный развивающийся арсенал» гиперзвуковых ракет.

Возможность размещения ракет на Кубе или в Венесуэле допускал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков после трех встреч западных стран с Россией в Европе. Дипломат заявил, что Москва считает такой сценарий нежелательным, но все зависит от «действий американских коллег». Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отреагировал на это заявление, предупредив, что за размещением Москвой ракет в Южной Америке последует решительный ответ Вашингтона.

Салливан со ссылкой на американскую разведку не исключилсценария, при котором Россия «сфабрикует» предлог для вторжения в Украину. Чиновник пообещал озвучить новую информацию о планах Москвы относительно Украины в ближайшие сутки. По словам Салливана, санкции — не единственный способ сдерживания России, которым располагают западные страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN ранее требовал от США прямого ответа на инициативу Москвы о гарантиях в Украине. Он заявлял, что Вашингтон пока не предоставил никаких доказательств касательно обвинений по эскалации этого конфликта.

Незадолго до этого замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью Financial Times сообщила, что Вашингтон планирует продолжить диалог с Россией и работает над письменными ответами касательно гарантий безопасности. В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и США избегать риторики, которая может привести к эскалации ситуации в Украине.

Проекты договоренностей по гарантиям безопасности Россия направила США в середине декабря. В них, помимо прочего, содержалось предложение юридически запретить странам бывшего СССР вступать в НАТО. Также Москва требовала не вести военную деятельность на территории Украины.