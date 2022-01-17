Миллионы мигрантов в Йемене страдают из-за нехватки продуктов питания. Речь идет примерно о 4 млн человек — половине от всего числа беженцев в стране. Кризис случился из-за сокращения и приостановки некоторых гуманитарных программ помощи беженцам, которые в стране реализует ООН, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на информацию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Меры поддержки были сокращены из-за нехватки средств для их финансирования.

Ранее продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) заявляла, что, по ее данным, треть населения арабского мира страдает от недоедания. С 2000-х годов число голодающих увеличилось почти в два раза — на 91,1%. «В прошлом году примерно одной трети населения региона — 141 млн человек, на 10 млн больше, чем годом ранее — пришлось столкнуться с умеренным либо острым отсутствием продовольственной безопасности», — говорится в докладе ООН. Причиной голода являются войны, экономические кризисы и другие потрясения, сказано в документе. Помимо прочего, с проблемой недоедания столкнулись в охваченных военными конфликтами Йемене и Сомали, сообщили в ООН.

По итогам 2021 года ситуация вряд ли улучшится, отмечал заместитель генерального директора ФАО, региональный представитель на Ближнем Востоке и в Северной Африке Абдель Хаким аль-Ваер. «В прошлом году примерно одной трети населения региона — 141 млн человек, на 10 млн больше, чем годом ранее — пришлось столкнуться с умеренным либо острым отсутствием продовольственной безопасности», — отмечается в докладе.

В декабре TRT на русском сообщал, что мусульмане поддерживают мигрантов через специализированный Фонд закята для помощи беженцам. За первое полугодие прошлого года благотворительную помощь получили 584,5 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев в 12 государствах, а сумма поддержки составила $27,5 млн.

О том, что Йемен находится на грани «самого масштабного за последние десятилетия» массового голода, в ООН сообщали еще в первой половине 2021 года. Тогда генсек ООН Антониу Гуттереш отмечал, что в 2021 году в стране голодают более 16 млн человек, а около 50 тыс. йеменцев уже находятся на грани голодной смерти. С 2014 года в Йемене продолжается конфликт между повстанцами шиитского движения «Ансаруллах» и сторонниками свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, с одной стороны, и правительственными войсками, лояльными действующему президенту Абдураббу Мансуру Хади, с другой.