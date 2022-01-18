ПОЛИТИКА
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Россиянин бесплатно убирает снег на неоновом тракторе
Дмитрий Ровенский шестой год бесплатно расчищает от снега улицы своего родного села Лосево в Воронежской области. Он обклеил свой трактор неоновой лентой для создания атмосферы добра и праздника. Летом благотворитель привозит песок на местный пляж и стрижет траву у церкви. #trtнарусском #трактор #село #снег #благотворительность #уборкаснега
Россиянин бесплатно убирает снег на неоновом тракторе / Others
18 января 2022 г.
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