Россиянин бесплатно убирает снег на неоновом тракторе

Дмитрий Ровенский шестой год бесплатно расчищает от снега улицы своего родного села Лосево в Воронежской области. Он обклеил свой трактор неоновой лентой для создания атмосферы добра и праздника. Летом благотворитель привозит песок на местный пляж и стрижет траву у церкви. #trtнарусском #трактор #село #снег #благотворительность #уборкаснега