Медицинские маски делают людей привлекательными — исследование

Новое исследование Университета Кардиффа показало, что защитные медицинские маски делают людей более привлекательными. Если еще несколько лет назад они ассоциировались с болезнью и отталкивали окружающих, то в ходе пандемии отношение к ним резко изменилось. #trtнарусском #исследование #маски #защитнаямаска #медицинскаямаска #привлекательность #лицо #УниверситетКардиффа