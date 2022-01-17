ПОЛИТИКА
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Медицинские маски делают людей привлекательными — исследование
Новое исследование Университета Кардиффа показало, что защитные медицинские маски делают людей более привлекательными. Если еще несколько лет назад они ассоциировались с болезнью и отталкивали окружающих, то в ходе пандемии отношение к ним резко изменилось. #trtнарусском #исследование #маски #защитнаямаска #медицинскаямаска #привлекательность #лицо #УниверситетКардиффа
Медицинские маски делают людей привлекательными — исследование / Others
17 января 2022 г.
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