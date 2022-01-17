Проект Gulagu.net опубликовал новые данные о пытках заключенных. На этот раз об избиениях рассказал Наиль Якупов, отбывавший срок в колонии №7 в Омской области. По словам Якупова, заключенные там постоянно подвергались избиениям и пыткам. Местные ФСИН и ФСБ создали на территории колонии полицию из осужденных (их называют активистами), которые соглашались мучить других арестантов.

Якупов рассказал, что сам он подвергся избиению в первый же день после этапа. Его избили за то, что он был этапирован из Москвы и за то, что он является фанатом «Спартака». «Меня сбили с ног, потом один активист сел на меня, чтобы я не мог шевелиться, — рассказал бывший осужденный. — В это время другой активист начал тапками избивать меня, он отбил мне пах, а когда я кричал, он мне бил по горлу». Одновременно другие «активисты» проверяли вещи Якупова, где и обнаружили его фотографии с фанатами московского «Спартака», за что он был избит повторно (активисты заявили, что «здесь болеют» только за команду «Авангард», рассказал Якупов).

В омской колонии были другие способы издевательств: заключенных заставляли бегать в душ в одних плавках, приседать, подвешивали в наручниках. Также дискриминации подвергались осужденные из Москвы и Петербурга, которых в колонии начинали считать «группой риска», «обиженными» — то есть изнасилованными. Также заключенных заставляли строить из старого буксира яхту надзирающему прокурору в промзоне ИК-7. По данным Gulagu.net, им может быть старший помощник прокурора Омской области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Андрей Хомяков.

Это далеко не первое сообщение о пытках в российских колониях: ранее уже сообщалось об аналогичных ситуациях в других регионах. Как писал TRT на русском, к заключенным в российских колониях применялись самые разнообразные пытки — от избиений и лишения еды до «пытки музыкой», когда осужденного заставляли в течение часов слушать песни на максимальной громкости, от которой «кровь шла из ушей». После того как осенью появилась информация о пытках и изнасилованиях в саратовской колонии, в отставку был отправлен глава ФСИН Александр Калашников. На его место назначили выходца из МВД Аркадия Гостева. Президент Владимир Путин поручил разработать предложения по ликвидации пыток в СИЗО и колониях, ответственными были назначены министр юстиции Константин Чуйченко и Генпрокурор Игорь Краснов.