В своей новой публикации глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун раскрыл свое видение роли страны в мировой системе, переживающей своеобразный кризис. Книга «Стабилизирующая сила в эпоху глобального хаоса: Турция» (Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil) опубликована на английском языке издательством Academica Press, пишет агентство «Анадолу».

Книга повествует о стабилизирующей роли Турции в кризисе глобальной системы современного мира за последние 20 лет. Алтун проанализировал такие угрозы, как региональные конфликты, вопросы миграции и несправедливости в распределении доходов, киберпреступности, экологических катастроф из-за изменения климата, голода и эпидемий.

Также в книге приводится анализ внешнеполитических взглядов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению Алтуна, за последние десятилетия страна успешно противостояла глобальным и региональным кризисам под руководством президента. Глава Управления по связям президентской Администрации также отметил, что Турция за последние годы дала кров миллионам вынужденных мигрантов и оказала помощь жителям отдаленных регионов.

Одновременно с выходом книги Управление по связям с общественностью администрации президента Турции запустило на разнообразных платформах кампанию под названием Hello Turkiye («Привет, Турция»). Цель кампании — пропагандировать именно такой вариант названия страны в других странах.

В конце прошлого года была опубликована еще одна книга о мировой роли Турции, в частности, о ее отношениях с Россией — «История дружбы между солнцем и снегом. Российско-турецкие культурные отношения. Страницы истории и взгляды деятелей культуры». Ее авторами стали турецкий журналист Хакан Аксай, российский журналист Ольга Халдыз и ученая из Турции Хюлья Арслан, сообщал TRT на русском. «Когда говорят и пишут об отношениях Турции и России, чаще всего упоминают о войнах и политическом напряжении, — отмечали авторы. — Но важная часть истории включает культурное и гуманитарное взаимовлияние, связи, основанные на мире и сотрудничестве, мы решили написать эту историю».

Ранее в 2019 году были опубликованы несколько книг российских экспертов по Турции, писал TRT на русском. Тогда историки Евгений Бахревский и Ирина Свистунова издали работу «Образ России в Турции. Историческое развитие и современное состояние», в которой изучили турецкие пословицы о русских и рассказали об отношениях двух стран. Тогда же вышли русскоязычная версия романа Ахмета Хамди Танпынара «Спокойствие» и коллективная монография о выдающемся тюркологе Дмитрии Насилове, написанная российскими учеными.