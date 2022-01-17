В Праге трое грабителей похитили 75 часов на 820 тысяч евро

В Праге трое вооруженных грабителей похитили 75 часов на 820 тысяч евро, разбив стекла витрины, после чего скрылись на скутерах. В 2016 году из этого же магазина преступники вынесли часов на 660 тысяч евро. Всего с 2012 года ограбили на этой улице 6 элитных магазинов часов. Полиция Праги заявляла, что предыдущие преступления совершили банды из стран бывшего Советского Союза. #trtнарусском #Прага #ограбление #часы