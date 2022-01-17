Пентагон больше не лидер в сфере военно-промышленного комплекса, Россия обошла его на этом рынке из-за продаж военной авиации. Об этом сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на британскую арабоязычную газету Rai Al Youm.

Секрет превосходства — в неспособности американских истребителей пятого поколения F-35 сдержать российские военные самолеты, говорится в публикации. Российские зенитные ракетные системы С-400 и С-500 также превосходят американские комплексы ПВО-ПРО: они способны перехватывать и уничтожать большинство или даже все типы боевых самолетов.

Тем не менее в начале января Алжир отказался от покупки российских Су-35, писал TRT на русском. Причиной этому стало отсутствие на самолетах радиолокационных станций с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

По данным последних военных исследований, США понадобится не менее 20 лет и сотни миллиардов долларов, чтобы разработать новое поколение истребителей, в то время как «России нужно лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала и десятки миллиардов долларов», сказано в статье.

Будущее, по мнению автора публикации, остается за сверхзвуковыми ракетами, которые с успехом производят Россия и Китай, считает журналист Rai Al Youm. При этом ранее говорилось, что в 2020 году Россия, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, сократила долю среди мировых производителей оружия почти в два раза.

В 2021 Россия выделила на развитие оборонно-промышленного комплекса 3,1 трлн руб, при этом на создание новейшего оружия уходило до 20 млрд руб в год в течение последнего десятилетия. Так были созданы гиперзвуковой комплекс «Авангард», лазерный комплекс «Пересвет» и подводные аппараты «Посейдон».