В 2021 году россияне выкупили около 5,4 тысяч квартир и домов в Турции. Это на 75% больше, чем годом ранее, пишетРБК со ссылкой на данные Института статистики Турции. Этот показатель стал рекордом как минимум за шесть лет: в 2015 году в стране было куплено 2 тыс. лотов квартир и домов.

Всего за год продажи жилой недвижимости иностранцам в Турции выросли до 59,3 тыс. объектов — на 44%. При этом россияне, как и прежде, находятся на третьем месте среди всех иностранцев, приобретающих недвижимость в этой стране. Первые места среди покупателей жилья в Турции в 2021 году получили граждане Ирана и Ирака, купившие 10 тыс. и 8,7 тыс. единиц жилой недвижимости.

Особенно сильно интерес граждан России к турецким домам и квартирам вырос к концу года. В ноябре и декабре 2021 года была совершена почти треть всех сделок за год — 1,7 тыс. покупок. Такой интерес к иностранной недвижимости может быть связан с ослаблением турецкой лиры, сообщал Bloomberg. Именно в конце 2021 года лира подешевела к рублю на 44% — 1 января одну лиру можно было купить за 10 руб., а 31 декабря — за 5,58 руб.

Эксперты также отметили, что в Турции действует программа инвестиционного гражданства. На него можно претендовать, если вложить в турецкую недвижимость не менее €250 тыс. Таким образом сейчас Турция — одна из наиболее востребованных стран для получения паспорта или вида на жительство, сказали они.

За первые десять месяцев прошлого года россияне скупили в Турции более 3,6 тыс. домов и квартир на сумму около 40,6 млрд руб., писал TRT на русском. По этому показателю Россия опережает такие страны, как Китай, Германия, Афганистан и Казахстан. Траты российских граждан на турецкую жилую недвижимость начали расти еще во время эпидемии коронавируса в 2020 году, когда они скупили жилье в стране на 9 млрд руб, что на 23% больше, чем годом ранее.

Наибольшим интересом среди россиян пользуются квартиры в Стамбуле, Аланье и Анталье, а также на престижных курортных зонах Фетхие и Бодрум. Турецкие власти считают, что к 2023 году объем продаж недвижимости иностранцам превысит $15 млрд в год, а к 2025 — достигнет $20 млрд.