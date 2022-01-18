Саудовская Аравия во главе объединенной арабской коалиции начала очередную операцию против йеменских хуситов, сообщает «Интерфакс». Их лагеря планируют атаковать с воздуха, о чем предупредили мирных граждан, которым советуют не приближаться к местам возможных воздушных налетов. Атаки на столицу Йемена Сану будут продолжаться круглосуточно.

Удары арабской коалиции — ответ на недавние налеты хуситских беспилотников и ракет на арабскую столицу Абу-Даби. По заявлениям местной полиции, 17 января объектами нападения стали три бензовоза. На строительной площадке неподалеку от аэропорта Абу-Даби произошел небольшой пожар, который удалось потушить. В результате нападения погибли три человека — один пакистанец и два гражданина Индии, также шесть человек получили ранения.

Руководство коалиции уже информировало, что в ходе начавшейся операции против хуситов штурмовик F-15 уничтожил две пусковые установки баллистических ракет, которые использовались для нанесения ударов по ОАЭ.

Было перехвачено в общей сложности восемь начиненных бомбами беспилотных летательных аппаратов хуситов, которые были запущены в направлении Саудовской Аравии в рамках «преднамеренного и систематического нанесения ударов по гражданским лицам и гражданским объектам», говорится в сообщении.

Как сообщил подконтрольный хуситам телеканал Аль-Масира, в результате многочисленных авиаударов коалиции, по меньшей мере, 11 человек погибли и еще восемь получили ранения. Авиаудары были нанесены по лагерю бронетанковой дивизии в центральной части Саны.

Часть западных стран, в частности, США, Франция и Великобритания, осудили атаку хуситов на Абу-Даби. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон будет работать с ОАЭ и другими союзниками, чтобы «привлечь хуситов к ответственности», а министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал нападение угрозой «безопасности ОАЭ и региональной стабильности».

Новый виток напряженности вокруг Йемена привел к рекордному росту цен на нефть за семь лет, пишет Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,18% до $87,5 за баррель, марки WTI — на 1,55% до $85,12 за баррель. Условия на рынке, при которых предложение нефти недостаточно и не отвечает спросу, вряд ли изменятся, поскольку некоторые производители ОПЕК испытывают трудности с добычей, заявили аналитики.