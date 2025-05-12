Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун выступил с заявлением по поводу решения террористической организации PKK о роспуске и сдаче оружия.

По его словам, это решение стало «наглядным свидетельством того, что под лидерством президента Реджепа Тайипа Эрдогана процесс «Турции без террора» перешел к укрепленному и важному этапу».

Он напомнил, что страна прошла через тяжелые испытания.

«На этом пути Турция заплатила высокую цену, пройдя через страдания и потеряв своих сыновей, отдавших жизнь за родину», — отметил Алтун, добавив: «С благоговением и благодарностью вспоминаем каждого из наших уважаемых шехидов, чей вклад невозможно переоценить».

Алтун подчеркнул, что процесс «Турции без террора» не может быть ни краткосрочным, ни поверхностным.

«Это не то, что развивается за день, и не завершится за ночь», — отметил он. Он подчеркнул, что государство будет продолжать работу «со всей своей компетентностью, потенциалом и опытом» ради установления прочного мира и стабильности в стране.

Он также заверил, что государственные органы будут действовать ответственно и открыто: «Для того, чтобы процесс шел последовательно и устойчиво, будут приняты все необходимые меры. Каждый шаг будет осуществляться решительно, прозрачно и точно».

Алтун подчеркнул, что народ поддерживает путь, по которому ведет страну президент Эрдоган: «Наш уважаемый народ на каждом этапе демонстрирует поддержку политической воли, проявленной нашим государством, правительством и президентом».

Завершая заявление, он напомнил, что движение к цели началось с призыва лидера Партии националистического движения:

«Этот путь, начатый с призыва уважаемого Девлета Бахчели, и продолженный под руководством президента Эрдогана, отражает то, как нация и государство идут рука об руку. Пусть наше движение к Турции без террора принесет благо всей стране и региону».