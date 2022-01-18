ПОЛИТИКА
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Израильский сервис оштрафовали в Москве на 1,5 млн руб
Соцсеть MyHeritage подвергалась штрафу из-за нарушения закона о персональных данных. Ранее из-за того же самого закона была заблокирована сеть по поиску рабочих контактов LinkedIn
Израильский сервис оштрафовали в Москве на 1,5 млн руб
Израильский сервис оштрафовали в Москве на 1,5 млн руб / Others
18 января 2022 г.

Московский суд оштрафовал на 1,5 млн руб израильскую социальную сеть MyHeritage из-за того, что она хранила персональные данные пользователей на иностранных серверах. Об этом сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на объединенную пресс-службу столичных судов.

MyHeritage предоставляет услуги по поиску предков и родственников, построению семейного дерева, поиску предков и помогает делать генеалогические ДНК-тесты.

«MyHeritage Ltd. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 500 000 руб. 00 коп.», — заявил мировой судья судебного участка №422 Таганского района.

Данная претензия — не первая, с которой MyHeritage сталкивается в России. Ранее депутаты Госдумы заявляли, что соцсеть шпионит за пользователями, предлагая им узнать свое этническое происхождение и выстроить родословную с помощью исследования биоматериалов. Это исследование проводится в США, указывали парламентарии.

Решение по MyHermitage было вынесено по закону «О персональных данных», который вступил в силу в России в 2015 году. В 2016 году из-за несоблюдения этого закона была заблокирована соцсеть LinkedIn, созданная для поиска профессиональных контактов.

Штрафы за отказ переносить данные на территорию России уже выписывали крупнейшим иностранным компаниям. Так, в 2020 году мировой суд Москвы обязал Facebook и Twitter заплатить по 4 млн руб. за это нарушение. Эти компании также получили штрафы за повторные нарушения законодательства. В прошлом году Facebook был вынужден заплатить 15 млн рублей, Twitter — 17 млн руб., а WhatsApp — 4 млн руб.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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