Израильское общественное мнение было ошарашено готовностью местной генпрокуратуры дать бывшему премьер-министру Биньямину Нетаньяху возможность уйти от положенного наказания в рамках нескольких заведенных против него дел. Один из вариантов досудебной сделки, условия которой попали в СМИ, предлагал политику, бессменно управлявшему сионистским кабмином с 2009 по 2021 годы, признать себя виновным как минимум по двум пунктам — в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. В обмен на это экс-премьеру была обещана свобода.

Единственное, на чем изначально настаивал израильский генпрокурор Авихай Мандельблит, — это включение в приговор формулировки о признании действий Нетаньяху «позорными». Слово «позор», которое на иврите звучит как «калон», в случае внесения в вердикт означало бы, что бывший премьер на семь лет лишен права участвовать в публичной политике и уж тем более занимать соответствующие должности. Для знаменитого трибуна и интригана, которому осенью исполнится 73 года, это будет означать завершение политической карьеры.

По данным местных изданий, все родные — особенно супруга экс-премьера — выступили категорически против идеи таких договоренностей. Вероятно, их крайне увлекла борьба в судебных инстанциях. Тем не менее, Нетаньяху, по ряду сообщений, с самого начала воспринял предложение генпрокуратуры серьезно, однако не преминул начать торг за «смягчение условий». Политик, перешедший в 2021 году из правящих кругов в парламентскую оппозицию, все эти месяцы лелеял планы и давал широкие обещания вернуться на политическую авансцену.

Любитель сделок

Основная аргументационная линия Нетаньяху все эти годы сводилась к тому, что все официальные обвинения против него — мошенничество, злоупотребление общественным доверием и получение взяток — были сфабрикованы идеологическими оппонентами. В последние месяцы нахождения у руля, когда сионистское правительство лихорадило от серьезного системного кризиса, политик называл любое развитие судебного процесса элементом «охоты на ведьм» и попыткой государственного переворота в Израиле.

По «делу 4000», наиболее серьезному, Нетаньяху обвиняют в том, что он обеспечил рядом привилегий главного акционера телекоммуникационной компании «Безек» Шауля Еловича в обмен на положительное освещение. В свою очередь, «дело 1000» — про то, как бывший премьер принимал щедрые подарки от предпринимателей в обмен на помощь административным ресурсом. В рамках третьего досье — «дела 2000» — Нетаньяху подозревают в сделке с владельцем газеты «Едиот ахронот» Арноном Мозесом: лояльное освещение в обмен на удар по изданию-конкуренту.

В 2019 году уже появлялись сообщения, что Нетаньяху вел дискуссию со своими соратниками о возможности досудебной сделки. Якобы тогда главе правительства предложили оставить свою должность при условии помилования по трем делам. В тот момент в прессу просочились данные, что политик даже послал своего поверенного к президенту страны, чтобы выяснить, возможна ли такая схема. Однако в том, что ему предлагали подобный сценарий, Нетаньяху так и не признался: он назвал эти данные ложью и попыткой углубить правительственный кризис.

Борьба за чистоту нравов

Каденция генпрокурора заканчивается уже в этом месяце, и его идею договориться с Нетаньяху многие восприняли как прощальный сюрприз. Министр финансов и глава партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман призвал представителей надзорных органов детально обдумать свои действия. «Я спрашиваю, где справедливость и где пропорции? Я помню, была замминистра от нашей партии, которая получила десять лет тюрьмы за гораздо менее серьезные преступления», — заявил член кабмина, комментируя слухи вокруг досудебной сделки.

На этом фоне в парламенте (Кнессете) возникла дискуссия, можно ли ввести ретроактивные ограничения срока полномочий для премьер-министров, чтобы бывший премьер точно не вернулся к управлению. Некоторые политические силы уже призвали сократить срок нахождения на этом посту. Однако большой простор для законотворчества открыла и тема политических последствий за признание действий «позорными».

Так, в эти недели стало известно о как минимум двух предложенных независимо друг от друга инициативах, которые обещают увеличить запрет для Нетаньяху занимать выборные должности с 7 до 14 лет. Авторы двух документов не признаются в том, что именно их побудило выдвинуть такие идеи. Красноречивы только пояснительные записки, в которых говорится, что законодательство должно «укрепить чистоту нравов среди выборных должностных лиц и повысить доверие общества к своим избранным представителям».

Удар по всем

Комментируя общую ситуацию, экс-генпрокурор Израиля Моше Ладор заявил, что досудебная сделка с Нетаньяху будет «стыдом для многих поколений». По его словам, Манделблит, выдвинув подобное предложение, возможно, пытается таким путем избежать политического и гражданского раздора и «оставить все позади». «Однако раскол в обществе произошел из-за подстрекательства Нетаньяху, в том числе против системы правосудия. Уместно ли в таких обстоятельствах оставить это позади?» — в то же время справедливо заметил Ладор.

Как обращает внимание западная пресса, перспектива заключения сделки о помиловании Нетаньяху открыто ставит вопрос, сможет ли правительственная коалиция Израиля сохранить свои позиции. «Блок перемен», который собрал после выборов 2021 года абсолютно разные по взглядам партии, может встретиться с оттоком некоторых, наиболее националистически настроенных членов, недовольных концом карьеры Нетаньяху. Это всерьез прогнозируют западные СМИ. Такое развитие событий обещает привести страну к еще одному правительственному кризису.

Глава МИД Яир Лапид на этой неделе уже попытался рассеять все страхи вокруг соответствующего сценария. «Это правительство продолжит функционировать, потому что оно не зависит от Биньямина Нетаньяху. Оно зависит от того, сможем ли мы продолжать делать важные дела», — с пафосом заявил он. Однако именно эти попытки убедить общество, что все хорошо, становятся лишним подтверждением тому, что ситуация может находиться на грани кризиса.