Государственный контроль за оборотом леса могут передать Рослесхозу, это следует из концепции правительственного законопроекта, разработанного Минприроды, пишет РБК. Документ был подготовлен по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, которая курирует лесную отрасль.

Абрамченко утверждала, что Рослесхоз — агентство, а не служба, потому не может контролировать оборот леса. Речь идет о приемке, перевозке, переработке и хранении древесины, а также об охране и воспроизводстве лесов. «Целесообразно преобразовать Федеральное агентство лесного хозяйства в такую службу», — считает чиновник.

Если законопроект будет принят, Рослесхоз будет ежегодно получать по 4,75 млрд руб. на эти цели. Документ необходим, чтобы защитить леса от незаконной вырубки. Как ранее подсчитало правительство, в России каждый год незаконно вырубается 10–30 млн куб. м промышленного леса на 20–60 млрд руб., причем около 10% такого леса рубят без документов так называемые «черные» лесорубы. Остальное количество вырубленного леса уничтожается в результате подлога, к примеру, под видом санитарной вырубки.

Проблема в контроле за вырубкой лесов, помимо прочего, заключается и в том, что с 2007 года правительство утвердило новый Лесной кодекс, согласно которому все полномочия по управлению лесами — от распоряжения лесными участками, заключения сделок с древесиной и ведения лесного реестра до надзора, лесной охраны и защиты лесов — переданы регионам.

Однако российские чиновники и сами не раз потакали «черной» вырубке лесов. Так, осенью 2021 года томское управление следственного комитета России закрыло громкое уголовное дело о незаконной рубке леса в Карегодском заказнике, писал TRT на русском. Ранее СМИ сообщали, что на этой особо охраняемой природной территории под видом санитарной рубки заготавливается деловая древесина. Предлогом для санитарных вырубок стали пожары 2012 года, происходившие в Томской области. Также выяснилось, что в рубке здоровых деревьев участвовали компании томского бизнесмена Валентина Широкова. Соучредителем одной из них до 2013-го являлся нынешний начальник регионального департамента лесного хозяйства Артем Конев.

В 2019 году сообщалось, что вырубки деревьев идут в девяти заповедниках Челябинской области. Заявившие об этом ученые-экологи вскоре были уволены со своих должностей.