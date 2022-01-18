Палестинец угрожает сжечь себя во время сноса его дома

Махмуд Салхия забрался на крышу своего дома в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме и грозит совершить суицид, если израильские власти разрушат его дом. В поддержку палестинца на улицу вышли соседи и те, чьи дома уже попали под снос. В 2021 году эта политика спровоцировала кровопролитный конфликт в секторе Газа. #trtнарусском #Палестина #Израиль #террор #суицид #секторгаза