ПОЛИТИКА
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Палестинец угрожает сжечь себя во время сноса его дома
Махмуд Салхия забрался на крышу своего дома в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме и грозит совершить суицид, если израильские власти разрушат его дом. В поддержку палестинца на улицу вышли соседи и те, чьи дома уже попали под снос. В 2021 году эта политика спровоцировала кровопролитный конфликт в секторе Газа. #trtнарусском #Палестина #Израиль #террор #суицид #секторгаза
Палестинец угрожает сжечь себя во время сноса его дома / Others
18 января 2022 г.
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