В Вашингтоне начали обсуждать «проблему Германии» из-за дипломатических отношений Берлина и Москвы, сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Причиной беспокойства стал будущий визит в Россию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Чиновников Белого дома беспокоит, как поведет себя Берлин при введении санкций против России из-за возможного вторжения в Украину, поясняет издание.

Хотя власти Германии утверждают, что у них нет разногласий с США относительно взаимодействия с Россией, аналитики видят признаки конфликта Берлина и Вашингтона, утверждают источники Bloomberg.

В публикации нынешняя ситуация сравнивается с историей 1980-х, когда канцлер ФРГ Гельмут Коль отказал президенту США Рональду Рейгану в попытках противостоять влиянию «империи зла» — СССР.

Политолог Ульрих Куэн отметил, что «Северный поток — 2» продолжает «довольно давнюю традицию канцлеров Германии вести дела с русскими и Советами». Кроме того, европейские страны, в частности, Германия теснее экономически и культурно связаны с Россией, чем с США, констатировал представитель Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политики в бундестаге Нильс Шмид.

Ранее TRT на русском писал о том, как изменится немецкая внешняя политика после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель. Издание напоминало, что если в отношении США она не смогла ответить на выпады Дональда Трампа по НАТО и «Северному потоку-2», то против России без долгих раздумий ввела санкции в 2014 году после госпереворота в Украине.