ПОЛИТИКА
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Президент Турции назвал маловероятной оккупацию Россией Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал далеким от реальности сценарий оккупации Украины со стороны России. Лидер Турецкой Республики отметил, что «для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны»
Президент Турции назвал маловероятной оккупацию Россией Украины
Президент Турции назвал маловероятной оккупацию Россией Украины / Others
18 января 2022 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал далеким от реальности сценарий оккупации Украины со стороны России, сообщает агентство «Анадолу».

В беседе с журналистами, сопровождавшими турецкого лидера в ходе визита в Албанию, Эрдоган отметил, что «для принятия подобного шага в Москве должны проанализировать ситуацию в мире и внутри страны».

Президент Турции также сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Украине с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который накануне находился в Киеве. «Я поговорю с Ильхамом Алиевым. Безусловно, важно обсудить эти вопросы с [президентом России Владимиром] Путиным. Потому что эти регионы уже не могут нести нагрузку новой войны. Это было бы неверно. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня»,— указал президент Турецкой Республики.

Президент Турции подчеркнул, что в современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому. «К примеру, какие шаги предприняла Россия в Украине, в Крыму. В ходе каждой беседы с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма. Эту же позицию доводит до российской стороны внешнеполитическое ведомство Турции. То есть позиция Турции по этому вопросу однозначна», — подчеркнул Эрдоган.

Турция неоднократно заявляла о своей готовности участвовать в переговорах между Россией и Украиной для решения существующих в отношениях между Москвой и Киевом проблем. «Мы надеемся, что этот регион не станет регионом, в котором господствует война. Пусть этот регион войдет в будущее как регион, где царит мир. Мы желаем, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном направлении. По этому поводу будет посредничество, мы обсудим этот вопрос с ними, мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса, развивая эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным», — говорилпрезидент Турции в ноябре. Также Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчеркивал, что Анкара выступает за мир на российско-украинской границе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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