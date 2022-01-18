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Талибы «вычистили» из своих рядов три тысячи бойцов
Сформированная руководящим Афганистаном движением «Талибан» комиссия по чистке рядов выявила среди членов движения около трех тысяч человек, которые компрометировали его, заявил глава комиссии Латифулла Хакими
Талибы «вычистили» из своих рядов три тысячи бойцов
Талибы «вычистили» из своих рядов три тысячи бойцов / Others
18 января 2022 г.

Сформированная руководящим Афганистаном движением «Талибан» комиссия по чистке рядов выявила среди членов движения около трех тысяч человек, которые компрометировали его, заявил глава комиссии Латифулла Хакими, сообщает Al Arabiya.

«Они порочили репутацию Исламского эмирата. Они были изгнаны из движения», — заявил Хакими. По его словам, дурную славу талибам создавали около 2840 человек.

«Они занимались коррупцией, наркотиками и вторгались в частную жизнь людей. У некоторых обнаружились связи с ДАИШ», — добавил представитель «Талибана».

Хакими уточнил, что недостойные члены движения были выявлены в 14 провинциях страны. Процесс чистки рядов продолжится в других регионах, пообещал он.

Комиссия по чистке рядов была создана талибами в ноябре 2021 года, указывает«Фергана». Таким образом движение отреагировало на жалобы и сообщения афганцев по поводу репрессий и самоуправства со стороны членов движения. Комиссия подчиняется министерству обороны талибов, которое возглавляет мулла Мохаммад Якуб — сын покойного основателя «Талибана» муллы Омара. Ее основная задача — выявлять в рядах движения лиц, которые своими действиями создают дурную славу талибам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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