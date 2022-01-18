Израильские государственные оборонно-промышленные компании Israel Aerospace Industries (IAI) и Rafael Advanced Defense Systems проигрывают в борьбе за удержание своих сотрудников частным технологическим гигантам, таким как Intel и Apple, пишет Globes.

В начале 2022 года в чате сотрудников израильской компании Rafael Advanced Defense Systems вWhatsApp появились мемы, которые распространялись, как лесной пожар. Шутки были посвящены сотрудникам, которые были ошеломлены радостной вестью о повышении годовой зарплаты не менее чем на 0,35%. Это было неправдой, так как зарплата большинства инженеров и исследователей выросла на 4%. Но эти мемы выражали ощущение, что рост зарплат в сфере высоких технологий обошел стороной оборонные компании Израиля. Согласно данным Центрального статистического бюро Израиля, средняя зарплата в израильском секторе высоких технологий за последний год выросла на 8%.

Всего несколькими неделями ранее работники компании Intel Israel, офис которой расположен недалеко от офиса Rafael Advanced Defense Systems, получили годовую премию в размере трехмесячной зарплаты. В последние месяцы складывается впечатление, что Rafael Advanced Defense Systems, как и другие израильские государственные оборонные компании, борются за то, чтобы остановить поток увольнений работников, особенно тех, кто очень привлекателен для гражданского рынка: инженеров-программистов и инженеров-полупроводников.

Globes стало известно, что десятки сотрудников инженеров, техников, программистов, менеджеров в сегментах программного и аппаратного обеспечения — недавно ушли из Rafael Advanced Defense Systems в частные компании. Причины их ухода заключаются, среди прочего, в более высокой зарплате и более высоком статусе.

Руководители высшего звена утверждают, что в этом году Rafael Advanced Defense Systems наняла 1000 человек, включая сотрудников ряда крупных высокотехнологичных компаний, а также что ежегодный отток кадров в компании не превышает 5%. Помимо ежегодного повышения заработной платы на 4%, работники имеют право на ежеквартальные или годовые премии, составляющие в среднем около 20% от их зарплаты.

Аналогичная ситуация сложилась в Israel Aerospace Industries, расположенной в Йехуде, которая занимается разработкой спутников, самолетов и космических аппаратов, и в ее дочерней компании, которая занимается разработкой радиолокационных станций, систем связи и радиоэлектронной борьбы. По данным сотрудников IAI в LinkedIn, число сотрудников государственных компаний в сфере безопасности и обороны сократилось за год на 1-6%. Это сигнализирует о тревожной тенденции: таланты сектора безопасности и обороны утекают из государственного сектора в частный.

Rafael Advanced Defense Systems, Elta и IAI и даже приватизированная Elbit Systems зафиксировали сокращение численности своих сотрудников на несколько процентных пунктов. Многим работникам охранной и оборонной промышленности не разрешается иметь профили в социальных сетях, но есть много признаков, указывающих на негативную тенденцию в этом секторе.

Бывшие сотрудники рассказали Globes о государственных компаниях, запертых в архаичных государственных схемах оплаты труда, из-за которых тем трудно выдерживать постоянно растущую конкуренцию среди израильских компаний высоких технологий с точки зрения заработной платы, организационной культуры, рабочей среды и условий работы. «Вместо того, чтобы получить повышение зарплаты в Rafael Advanced Defense Systems на несколько процентных пунктов, я увеличил свою зарплату на 25%», — говорит один экс-сотрудник Rafael Advanced Defense Systems, который недавно ушел в частную компанию. Большинство бывших сотрудников Rafael Advanced Defense Systems и IAI рассказали Globes, что их зарплаты после ухода в частный сектор выросли примерно на 50%.

Globes удалось обнаружить, что некоторые бывшие сотрудники Rafael Advanced Defense Systems получили работу в компаниях, расположенных на севере Израиля — например, в компаниях по производству медицинского оборудования General Electric и Philips в Тират ха-Кармеле, в Intel, Apple и Amazon в Хайфе, в Western Digital в промышленной зоне Тефен, а также в Tower Semiconductor и KLA в Мигдаль ха-Эмеке. Некоторые бывшие сотрудники государственной компании трудоустроились в Elbit Systems, которая, хоть и является компанией оборонного сектора, более не контролируется государством и поэтому может действовать гибче в найме сотрудников.