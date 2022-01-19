Киев надеется, что Германия предоставит ему современные системы противовоздушной обороны и военные корабли для защиты от возможной атаки российских вооруженных сил. Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, его слова цитирует ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Дипломат заявил, что немецкие военные корабли «являются одними из лучших в мире и крайне необходимы для надежной защиты протяженного побережья Черного и Азовского морей».

«Существует такой же огромный спрос на самые современные системы ПВО, которые в настоящее время производят германские военно-промышленные концерны», — сообщил он. Ранее сменивший на этом посту Ангелу Меркель канцлер Германии Олаф Шольц указывал, что страна не поставляет Украине летальное оружие.

«Мы не экспортируем летальное оружие, — подчеркивал Шольц. — Это не изменилось со сменой правительства, которая произошла в декабре прошлого года».

Мельник негативно отозвался о данном решении. «Удивительно, что в Берлине вопрос об исторической ответственности также используется в качестве аргумента для отказа от военной помощи», — констатировал он. По словам посла, вопрос поставок вооружения Украине останется на повестке дня в отношениях Киева и Берлина.

Ранее TRT на русском писал о том, что Турция поставила систему боевого управления ADVENT SYS Украине, Пакистану и Индонезии. Система была разработана компанией HAVELSAN.

Система ADVENT, которую используют военно-морские силы Турции, может быть установлена на корвет Ada, который строят для украинских ВМС, писал турецкий ресурс TurDef. ADVENT можно интегрировать в наземные, подводные, воздушные и надводные платформы. Данная система установлена на многих турецких кораблях, в том числе на двух корветах типа Ada, на десантном корабле ANADOLU, корабле спецназначения Ufuk, фрегатах Barbaros и Istanbul.