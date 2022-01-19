Жители второго по размеру города в Греции, Салоников, в течение пяти недель слышат странный шум, по-видимому, из-под земли. Его источник до сих пор не был найден, пишет Cumhuriyet. Раздражающий шум напоминает стук сердца, сообщает «5-й канал».

«Звук, который вызывает головную боль, звучит так, как будто он исходит от метеора, — заявил заместитель мэра города Акис Арапоглу. — Но мы не можем найти его источник и вот-вот сойдем с ума». По его словам, днем странный звук перекрывается городским шумом, из-за чего искать его источник еще сложнее. По ночам же шум мешает жителям города спать.

Чтобы найти источник звука, власти города обратились к Союзу инженеров-геологов и механиков, но те пока не смогли справиться с задачей. При этом не все эксперты считают, что звук имеет природный источник.

По мнению заведующего кафедрой геологии Университета Аристотеля в Салониках и профессора геофизики Костаса Папазакоса, раздражающий шум издается человеком. «Нет никаких указаний на то, что звук имеет геологическое происхождение, — сообщил он. — Периодический звук с ритмичными ударами на 100% человеческий».

По информации местных властей, звук не исходит от городских систем оповещения. Некоторые жители при этом предположили, что шум может быть эхом от сигналящих автомобилей, образовавших пробку в Салониках перед новогодними праздниками.