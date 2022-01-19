Для лечения COVID-19 россияне потратили в 2021 году 64 млрд руб на разнообразные препараты, пишет РБК со ссылкой на данные единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак». Информацию изданию предоставили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Больше всего денег было потрачено на противовирусный препарат арбидол (его другое название — умифеновир) — 16,8 млрд руб. Эффективность этого средства не подтверждена международными исследованиями, отмечает«Медуза».

Также россияне часто покупали иммуномодулятор интерферон-альфа-2b (7,2 млрд руб.), средство для лечения коронавируса фавипиравир (2,9 млрд руб.), кортикостероид дексаметазон (1 млрд руб.) и метилпреднизолон (0,8 млрд руб.). Всего в России в прошлом году было продано 144 млн упаковок препаратов, рекомендованных при лечении коронавируса.

Больше всего трат пришлось на долю жителей Москвы и Московской области (по 5 млрд руб.), а также Краснодарского края (3 млрд руб.).

Еще в 2020 году компания «Отисифарм», производитель арбидола, выпустила рекламу, в которой говорилось, что этот препарат эффективен против COVID-19. За это компания была оштрафована на 200 тыс руб., так как Федеральная антимонопольная служба посчитала, что реклама арбидола нарушает закон.

В декабре TRT на русском сообщал, что избыточная смертность от коронавируса в России за время пандемии достигла миллиона человек. Согласно выводам ученых, Россия по абсолютной численности избыточно умерших обошла США и вышла на второе место в мире после Индии.