ПОЛИТИКА
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Разъяренный слон напал на машину с семьей из 4 человек
В ЮАР слон весом 6 тонн перевернул автомобиль, в котором находились двое детей и двое взрослых. Водитель проезжающей мимо машины безуспешно пытался отогнать его, нажимая на гудок. В итоге животное ушло, а спасатели смогли вызволить семью из покореженного транспорта. По словам местных властей, людям очень повезло, что слон не смог разодрать боковую часть машины. #trtнарусском #слон #юар #опасность
слон / Others
19 января 2022 г.
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