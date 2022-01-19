Разъяренный слон напал на машину с семьей из 4 человек

В ЮАР слон весом 6 тонн перевернул автомобиль, в котором находились двое детей и двое взрослых. Водитель проезжающей мимо машины безуспешно пытался отогнать его, нажимая на гудок. В итоге животное ушло, а спасатели смогли вызволить семью из покореженного транспорта. По словам местных властей, людям очень повезло, что слон не смог разодрать боковую часть машины. #trtнарусском #слон #юар #опасность