Израильские военные провели операцию по захвату школьников

Израильские военные волокли по земле, а потом завязали руки и глаза двум палестинским школьникам во время операции в селе Дейр-Нидхам, неподалеку от Рамаллы. Военные приехали в учебное заведение на двух бронированных машинах, в полном боевом обмундировании, как в случае вооруженного сопротивления. Причина задержания неизвестна. #Израиль #Палестина #школьники #trtнарусском