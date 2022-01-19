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Израильские военные провели операцию по захвату школьников
Израильские военные волокли по земле, а потом завязали руки и глаза двум палестинским школьникам во время операции в селе Дейр-Нидхам, неподалеку от Рамаллы. Военные приехали в учебное заведение на двух бронированных машинах, в полном боевом обмундировании, как в случае вооруженного сопротивления. Причина задержания неизвестна. #Израиль #Палестина #школьники #trtнарусском
Израильские военные провели операцию по захвату школьников / Others
19 января 2022 г.
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