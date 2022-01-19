ПОЛИТИКА
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В Узбекистане начали производство отечественных беспилотников
Узбекистан первым в Центральной Азии запустил производство современного отечественного беспилотного летательного аппарата «Лочин» (Сокол). БПЛА выпускается в двух модификациях: самолет и квадрокоптер. «Лочин» предназначен для разведки, нанесения ударов, а также для картографирования и топогеодезии. #trtнарусском #Узбекистан #БПЛА #Лочин
В Узбекистане начали производство отечественных беспилотников / Others
19 января 2022 г.
Истории
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