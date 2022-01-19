Около трети всех иностранных юрлиц, зарегистрированных и действующих в Черногории, турецкие, заявил в интервью СМИ посол Черногории в Анкаре Периса Кастратович. Всего речь идет о 3,2 тыс. компаний, добавил он.

«Турецкое агентство по сотрудничеству и координации является одним из важнейших партнеров Черногории по развитию, оно реализовало 399 проектов на сумму более €20 млн, — напомнил Кастратович. — Проекты охватывают образование, здравоохранение, культурное сотрудничество, сельское хозяйство, инфраструктуру и техническую поддержку».

В Черногории присутствуют крупные турецкие инвесторы Toscelik, Net Holding, Gintas, Turkish Airlines, Ziraat Bank, Global Ports Holding. Турецкие строительные компании участвуют в строительстве первой автомагистрали в Черногории, а также в строительстве туристических баз. Одним из крупнейших акционеров фондовой биржи Черногории является Стамбульская фондовая биржа.

«Нет ни одного муниципалитета, где Турецкое агентство по сотрудничеству и координации не реализовало хотя бы один проект, а граждане Черногории признают и очень ценят то, что TİKA делает в Черногории, — заметил посол. — Мы искренне надеемся, что TİKA продолжит поддерживать и реализовывать проекты развития и в будущем».

Количество турецких компаний в Черногории с мая увеличилось в четыре раза. Весной посол Турции в стране Сонгуль Озан говорил о более чем 400 юрлицах. В августе прошлого года состоялась встреча турецкого и черногорского президентов. В ходе нее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова довести до $250 млн товарооборот с Черногорией.