Специальный представитель ООН по Ливии Стефани Уильямс в ходе своего визита в Москву встретилась с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщается в Twitter-аккаунте Sky News Libyan.

Уильямс прибыла в Москву на переговоры с российскими дипломатами. 18 января со спецпредставителем ООН встретился заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

В тот же день в сети появились кадры, на которых запечатлены Пригожин и Уильямс. Утверждалось, что фото были сделаны в московской гостинице Lotte.

Впрочем, ряд источников сообщают, что информация о встрече может быть целенаправленным вбросом для привлечения внимания к Пригожину, которого связывают с созданием частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», принимающей участие в гражданской войне в Ливии. Так, в прошлом году Литва сообщила о попытке России организовать в 2020 году информационную атаку против Вильнюса, в которой участвовал двойник Пригожина.

В начале 2020 года в Вильнюс прилетел мужчина с паспортом на имя российского гражданина Евгения Викторовича Пригожина. В отчете министерства национальной обороны Литвы отмечалось внешнее сходство этого человека с самим Пригожиным, а также совпадение дат их рождения (1 июня 1961 года). Кроме того россиянин прибыл в страну на самолете Hawker 800, принадлежащем бизнесмену. При этом сам Пригожин находится под санкциями и не мог бы посетить Литву на законных основаниях.

В документах настоящего Пригожина и его двойника не совпали некоторые цифры, поэтому последнего пустили на территорию Литвы. «Он не был идентифицирован как лицо, находящееся в санкционном списке», — говорил тогда глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис. По мнению литовских спецслужб, целью визита двойника Пригожина в Вильнюс могли быть попытки найти нарушения Шенгенского пространства, вызвать недоверие литовского общества, государств НАТО и Европейского союза к литовской власти, а также попытаться выставить ее играющим в двойные игры партнером.